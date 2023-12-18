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Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина - РИА Новости, 18.12.2023
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Шоубиз
 
17:26 18.12.2023 (обновлено: 18:14 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kirkorov-1916544890.html
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина - РИА Новости, 18.12.2023
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина
Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:26
2023-12-18T18:14
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку Президента России Владимира Путина и нашей страны в целом. Музыкант последние годы активно приобретал вещи данного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно, как рассказал Киркоров, его стилисту позвонили представители компании из бутика в Монако, и сообщили, что больше не будут продавать ему модные образы. &quot;Там была такая девочка, Ксения, которая обслуживала меня много лет, дрожащим голосом сказала: &quot;Я должна вам доложить такую информацию: мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову&quot;, — процитировал своего стилиста артист.На вопрос помощника Филиппа Киркорова о том, из-за чего это произошло, в бутике ответили, что причина связана с политикой. &quot;Из-за того, что он (Киркоров, — Прим. ред.) остался в России, и поддерживает Президента Путина, мы не можем больше продавать ему вещи&quot;, — добавил Филипп Киркоров.Певец рассказал, что "сигнал" о разрыве сотрудничества с ним распространили по всем бутикам бренда. Об этом исполнитель узнал во время гастролей в Дубае, где не смог приобрести понравившуюся вещь.&quot;Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи&quot;, — сообщил певец.Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, который тоже снялся в выпуске шоу, добавил, что после этого случая составил иск на модный дом. Правозащитник хочет, чтобы во Франции ответили за дискриминацию народного артиста России в суде.&quot;Думаю, у нас есть все шансы доказать, что Европа либо объединение нацистов, либо получить от нее извинения&quot;, — заявил Добровинский.Когда состоится заседание, адвокат не уточнил.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, филипп киркоров, франция, александр добровинский, владимир путин, balenciaga, россия, париж, монако
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Филипп Киркоров, Франция, Александр Добровинский, Владимир Путин, Balenciaga, Россия, Париж, Монако
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина

Дом моды Balenciaga перестал продавать вещи Киркорову за поддержку РФ и Путина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку Президента России Владимира Путина и нашей страны в целом.
Музыкант последние годы активно приобретал вещи данного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно, как рассказал Киркоров, его стилисту позвонили представители компании из бутика в Монако, и сообщили, что больше не будут продавать ему модные образы.
«

"Там была такая девочка, Ксения, которая обслуживала меня много лет, дрожащим голосом сказала: "Я должна вам доложить такую информацию: мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову", — процитировал своего стилиста артист.

На вопрос помощника Филиппа Киркорова о том, из-за чего это произошло, в бутике ответили, что причина связана с политикой.
«

"Из-за того, что он (Киркоров, — Прим. ред.) остался в России, и поддерживает Президента Путина, мы не можем больше продавать ему вещи", — добавил Филипп Киркоров.

Певец рассказал, что "сигнал" о разрыве сотрудничества с ним распространили по всем бутикам бренда. Об этом исполнитель узнал во время гастролей в Дубае, где не смог приобрести понравившуюся вещь.
«

"Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи", — сообщил певец.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, который тоже снялся в выпуске шоу, добавил, что после этого случая составил иск на модный дом.

Правозащитник хочет, чтобы во Франции ответили за дискриминацию народного артиста России в суде.
«

"Думаю, у нас есть все шансы доказать, что Европа либо объединение нацистов, либо получить от нее извинения", — заявил Добровинский.

Когда состоится заседание, адвокат не уточнил.
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14 декабря, 13:42
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиФилипп КиркоровФранцияАлександр ДобровинскийВладимир ПутинBalenciagaРоссияПарижМонако
 
 
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