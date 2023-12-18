https://ria.ru/20231218/kirkorov-1916544890.html
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина - РИА Новости, 18.12.2023
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина
Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:26
2023-12-18T17:26
2023-12-18T18:14
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку Президента России Владимира Путина и нашей страны в целом. Музыкант последние годы активно приобретал вещи данного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно, как рассказал Киркоров, его стилисту позвонили представители компании из бутика в Монако, и сообщили, что больше не будут продавать ему модные образы. "Там была такая девочка, Ксения, которая обслуживала меня много лет, дрожащим голосом сказала: "Я должна вам доложить такую информацию: мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову", — процитировал своего стилиста артист.На вопрос помощника Филиппа Киркорова о том, из-за чего это произошло, в бутике ответили, что причина связана с политикой. "Из-за того, что он (Киркоров, — Прим. ред.) остался в России, и поддерживает Президента Путина, мы не можем больше продавать ему вещи", — добавил Филипп Киркоров.Певец рассказал, что "сигнал" о разрыве сотрудничества с ним распространили по всем бутикам бренда. Об этом исполнитель узнал во время гастролей в Дубае, где не смог приобрести понравившуюся вещь."Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи", — сообщил певец.Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, который тоже снялся в выпуске шоу, добавил, что после этого случая составил иск на модный дом. Правозащитник хочет, чтобы во Франции ответили за дискриминацию народного артиста России в суде."Думаю, у нас есть все шансы доказать, что Европа либо объединение нацистов, либо получить от нее извинения", — заявил Добровинский.Когда состоится заседание, адвокат не уточнил.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Филипп Киркоров, Франция, Александр Добровинский, Владимир Путин, Balenciaga, Россия, Париж, Монако
Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку Путина
Дом моды Balenciaga перестал продавать вещи Киркорову за поддержку РФ и Путина
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Завтрак со звездой", где признался, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку Президента России Владимира Путина и нашей страны в целом.
Музыкант последние годы активно приобретал вещи данного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно, как рассказал Киркоров, его стилисту позвонили представители компании из бутика в Монако, и сообщили, что больше не будут продавать ему модные образы.
«
"Там была такая девочка, Ксения, которая обслуживала меня много лет, дрожащим голосом сказала: "Я должна вам доложить такую информацию: мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову", — процитировал своего стилиста артист.
На вопрос помощника Филиппа Киркорова о том, из-за чего это произошло, в бутике ответили, что причина связана с политикой.
«
"Из-за того, что он (Киркоров, — Прим. ред.) остался в России, и поддерживает Президента Путина, мы не можем больше продавать ему вещи", — добавил Филипп Киркоров.
Певец рассказал, что "сигнал" о разрыве сотрудничества с ним распространили по всем бутикам бренда. Об этом исполнитель узнал во время гастролей в Дубае, где не смог приобрести понравившуюся вещь.
«
"Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи", — сообщил певец.
Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, который тоже снялся в выпуске шоу, добавил, что после этого случая составил иск на модный дом.
Правозащитник хочет, чтобы во Франции ответили за дискриминацию народного артиста России в суде.
«
"Думаю, у нас есть все шансы доказать, что Европа либо объединение нацистов, либо получить от нее извинения", — заявил Добровинский.
Когда состоится заседание, адвокат не уточнил.
Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова