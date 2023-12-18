https://ria.ru/20231218/kievstar-1916517829.html

"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя

"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя - РИА Новости, 18.12.2023

"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя

Украинская компания "Киевстар" после масштабного сбоя в своей работе сообщила о восстановлении доступа к услуге СМС. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:18

2023-12-18T15:18

2023-12-18T15:18

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинская компания "Киевстар" после масштабного сбоя в своей работе сообщила о восстановлении доступа к услуге СМС. Накануне в "Киевстаре" сообщили, что на всей территории Украины был восстановлен доступ к мобильному интернету, без домашнего интернета оставались 2% абонентов. "Восстановили доступ к услугам SMS, в том числе в роуминге... Начинаем восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов… В некоторых населенных пунктах все еще возникают локальные сложности с доступностью к домашнему интернету. Вся наша команда сейчас работает над решением этой проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети.Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.

https://ria.ru/20231212/kievstar-1915312161.html

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Кирилл Волков

технологии, украина, киевстар, в мире, ситуация в днр и лнр