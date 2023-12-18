https://ria.ru/20231218/kievstar-1916517829.html
"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя
"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя - РИА Новости, 18.12.2023
"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя
Украинская компания "Киевстар" после масштабного сбоя в своей работе сообщила о восстановлении доступа к услуге СМС. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:18
2023-12-18T15:18
2023-12-18T15:18
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинская компания "Киевстар" после масштабного сбоя в своей работе сообщила о восстановлении доступа к услуге СМС. Накануне в "Киевстаре" сообщили, что на всей территории Украины был восстановлен доступ к мобильному интернету, без домашнего интернета оставались 2% абонентов. "Восстановили доступ к услугам SMS, в том числе в роуминге... Начинаем восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов… В некоторых населенных пунктах все еще возникают локальные сложности с доступностью к домашнему интернету. Вся наша команда сейчас работает над решением этой проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети.Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
https://ria.ru/20231212/kievstar-1915312161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, киевстар, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Киевстар, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Киевстар" сообщил о восстановлении доступа к СМС после масштабного сбоя
"Киевстар" восстановил доступ к услуге СМС после масштабного сбоя 12 декабря