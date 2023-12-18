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СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - РИА Новости, 18.12.2023
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18:07 18.12.2023 (обновлено: 18:49 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kiev-1916566285.html
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:07
2023-12-18T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская", - говорится в сообщении. "Голосеевская" - одна из шести станций синей ветки метро, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления. На опубликованном агентством видео видно, как по стенам стекает вода. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

УНИАН: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро "Голосеевская"

© Кадр видео очевидцаПодтопление на станции метро "Голосеевская" в Киеве
Подтопление на станции метро Голосеевская в Киеве
© Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская", - говорится в сообщении.
"Голосеевская" - одна из шести станций синей ветки метро, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления. На опубликованном агентством видео видно, как по стенам стекает вода.
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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