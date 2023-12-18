https://ria.ru/20231218/kiev-1916566285.html

СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:07

2023-12-18T18:07

2023-12-18T18:49

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская", - говорится в сообщении. "Голосеевская" - одна из шести станций синей ветки метро, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления. На опубликованном агентством видео видно, как по стенам стекает вода. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.

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Кирилл Волков

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