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СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:07
2023-12-18T18:07
2023-12-18T18:49
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в Киеве затапливает водой, сообщает в понедельник украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская", - говорится в сообщении. "Голосеевская" - одна из шести станций синей ветки метро, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления. На опубликованном агентством видео видно, как по стенам стекает вода. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
УНИАН: в Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро "Голосеевская"