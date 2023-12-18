https://ria.ru/20231218/kiev-1916515543.html

Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке

Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке - РИА Новости, 18.12.2023

Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке

Киевское метро готовится к ремонту на еще одном участке синей ветки - в районе транспортного узла на "Почайной", сообщил заместитель начальника столичной... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:08

2023-12-18T15:08

2023-12-18T15:08

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киевское метро готовится к ремонту на еще одном участке синей ветки - в районе транспортного узла на "Почайной", сообщил заместитель начальника столичной подземки Дмитрий Пинчук. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. "Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требует проведения планового капремонта участок тоннелей по первому главному пути (между станциями) "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный надзор. Безопасность движения поездов и безопасность поездов перевозки пассажиров обеспечены", - сказал Пинчук украинскому изданию "Телеграф". Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев