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Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке
Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке - РИА Новости, 18.12.2023
Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке
Киевское метро готовится к ремонту на еще одном участке синей ветки - в районе транспортного узла на "Почайной", сообщил заместитель начальника столичной... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:08
2023-12-18T15:08
2023-12-18T15:08
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киев
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киевское метро готовится к ремонту на еще одном участке синей ветки - в районе транспортного узла на "Почайной", сообщил заместитель начальника столичной подземки Дмитрий Пинчук. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. "Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требует проведения планового капремонта участок тоннелей по первому главному пути (между станциями) "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный надзор. Безопасность движения поездов и безопасность поездов перевозки пассажиров обеспечены", - сказал Пинчук украинскому изданию "Телеграф". Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Киевское метро готовится к капремонту еще на одном участке
Киевский метрополитен планирует капремонт перегона "Почайна" — "Тараса Шевченко"
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киевское метро готовится к ремонту на еще одном участке синей ветки - в районе транспортного узла на "Почайной", сообщил заместитель начальника столичной подземки Дмитрий Пинчук.
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль
поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
"Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требует проведения планового капремонта участок тоннелей по первому главному пути (между станциями) "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный надзор. Безопасность движения поездов и безопасность поездов перевозки пассажиров обеспечены", - сказал Пинчук украинскому изданию "Телеграф".
Глава МВД Украины Игорь Клименко
сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
В Киеве затопило входы на две станции метро