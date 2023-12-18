Украина пытается влезть в новую войну, предупредили на Западе
Политик Кульпа: Киев потеряет поддержку из-за попытки влезть в политику Запада
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Попытки украинских политиков вмешиваться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева, заявил польский политик Петр Кульпа в интервью журналисту Евгению Плинскому.
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"Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной", — высказался Кульпа.
По его заявлению, Украина пытается внедриться в войну между правящей партией PiS и оппозиционной коалицией. Эти действия Киева могут привести к тому, что со стороны Польши может кардинально упасть уровень поддержки.
Он добавил, что если в Киеве придут к власти силы, не ориентированные на победу, то Украину ждет потеря территорий. США, по словам политика, не станут вмешиваться, если не расценят эти земли ключевыми для собственной политики.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого Варшава, а также власти Словакии и Венгрии объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина же обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС пообещали бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.