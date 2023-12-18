Рейтинг@Mail.ru
Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kiberataka-1916476258.html
Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр
Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр - РИА Новости, 18.12.2023
Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр
Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщило в понедельник, что за недавней попыткой совершить кибератаку на медицинский центр "Зив" на севере... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:27
2023-12-18T13:27
в мире
иран
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщило в понедельник, что за недавней попыткой совершить кибератаку на медицинский центр "Зив" на севере страны стояли структуры ливанского движения "Хезболлах" и Ирана. "Иран и "Хезболлах" были идентифицированы как структуры, стоящие за попыткой кибератаки на медицинский центр "Зив" во время продолжающейся операции "Железные мечи". Атака, организованная Ираном при участии группы хакеров из "Хезболлах", имела целью сорвать работу больницы, но в конечном итоге провалилась", - говорится в сообщении. По данным управления, попытка атаки была совершена около трех недель назад. "Атака была предотвращена до того, как работа больницы могла быть нарушена, и не повлияла на лечение граждан. Однако злоумышленникам удалось украсть конфиденциальные данные, хранящиеся в системах больницы", - отметили в управлении кибербезопасности. Проведенное в Израиле расследование выявило, что за атакой стояли кибергруппа AGRIUS, связанная с министерством разведки Ирана и киберподразделение "Хезболлах" - Lebanese Cedar, утверждает управление.
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр

Израиль заявил, что за попыткой кибератаки на медцентр стояли "Хезболла" и Иран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщило в понедельник, что за недавней попыткой совершить кибератаку на медицинский центр "Зив" на севере страны стояли структуры ливанского движения "Хезболлах" и Ирана.
"Иран и "Хезболлах" были идентифицированы как структуры, стоящие за попыткой кибератаки на медицинский центр "Зив" во время продолжающейся операции "Железные мечи". Атака, организованная Ираном при участии группы хакеров из "Хезболлах", имела целью сорвать работу больницы, но в конечном итоге провалилась", - говорится в сообщении.
По данным управления, попытка атаки была совершена около трех недель назад.
"Атака была предотвращена до того, как работа больницы могла быть нарушена, и не повлияла на лечение граждан. Однако злоумышленникам удалось украсть конфиденциальные данные, хранящиеся в системах больницы", - отметили в управлении кибербезопасности.
Проведенное в Израиле расследование выявило, что за атакой стояли кибергруппа AGRIUS, связанная с министерством разведки Ирана и киберподразделение "Хезболлах" - Lebanese Cedar, утверждает управление.
 
В миреИранИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала