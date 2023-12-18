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Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр

Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр - РИА Новости, 18.12.2023

Израиль обвинил "Хезболлу" и Иран в попытке кибератаки на медицинский центр

Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщило в понедельник, что за недавней попыткой совершить кибератаку на медицинский центр "Зив" на севере... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

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иран

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщило в понедельник, что за недавней попыткой совершить кибератаку на медицинский центр "Зив" на севере страны стояли структуры ливанского движения "Хезболлах" и Ирана. "Иран и "Хезболлах" были идентифицированы как структуры, стоящие за попыткой кибератаки на медицинский центр "Зив" во время продолжающейся операции "Железные мечи". Атака, организованная Ираном при участии группы хакеров из "Хезболлах", имела целью сорвать работу больницы, но в конечном итоге провалилась", - говорится в сообщении. По данным управления, попытка атаки была совершена около трех недель назад. "Атака была предотвращена до того, как работа больницы могла быть нарушена, и не повлияла на лечение граждан. Однако злоумышленникам удалось украсть конфиденциальные данные, хранящиеся в системах больницы", - отметили в управлении кибербезопасности. Проведенное в Израиле расследование выявило, что за атакой стояли кибергруппа AGRIUS, связанная с министерством разведки Ирана и киберподразделение "Хезболлах" - Lebanese Cedar, утверждает управление.

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в мире, иран, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году