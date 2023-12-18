https://ria.ru/20231218/kharlamov-1916592641.html

"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big

"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big - РИА Новости, 18.12.2023

"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big

Шоумен и актер Гарик Харламов на своей странице в Instagram* разместил пост, посвященный умершему танцору и актеру Дмитрию Красилову. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:41

2023-12-18T20:41

2023-12-18T20:41

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Гарик Харламов на своей странице в Instagram* разместил пост, посвященный умершему танцору и актеру Дмитрию Красилову."Умер "Пухляш". Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", — написал Харламов.К тексту резидент Comedy Club приложил черно-белый отрывок из клипа группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.Ранее стало известно, что танцора нашли в его квартире без признаков жизни. Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.После оглушительного успеха Uno Красилов стал востребованным шоуменом, часто снимался в развлекательных передачах. Играл эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других телевизионных проектах.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231218/tantsor-1916586576.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, гарик харламов (игорь)