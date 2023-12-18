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"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big - РИА Новости, 18.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:41 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kharlamov-1916592641.html
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big - РИА Новости, 18.12.2023
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big
Шоумен и актер Гарик Харламов на своей странице в Instagram* разместил пост, посвященный умершему танцору и актеру Дмитрию Красилову. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:41
2023-12-18T20:41
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Гарик Харламов на своей странице в Instagram* разместил пост, посвященный умершему танцору и актеру Дмитрию Красилову.&quot;Умер &quot;Пухляш&quot;. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом&quot;, — написал Харламов.К тексту резидент Comedy Club приложил черно-белый отрывок из клипа группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.Ранее стало известно, что танцора нашли в его квартире без признаков жизни. Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.После оглушительного успеха Uno Красилов стал востребованным шоуменом, часто снимался в развлекательных передачах. Играл эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других телевизионных проектах.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Гарик Харламов (Игорь)
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть "Пухляша" из клипа Little Big

Харламов сообщил, что пересекался с Красиловым незадолго до его смерти

© Little BigКадр из клипа Little Big "Uno"
Кадр из клипа Little Big Uno
© Little Big
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Гарик Харламов на своей странице в Instagram* разместил пост, посвященный умершему танцору и актеру Дмитрию Красилову.
«

"Умер "Пухляш". Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", — написал Харламов.

К тексту резидент Comedy Club приложил черно-белый отрывок из клипа группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.

Ранее стало известно, что танцора нашли в его квартире без признаков жизни.

Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.
После оглушительного успеха Uno Красилов стал востребованным шоуменом, часто снимался в развлекательных передачах. Играл эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других телевизионных проектах.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Дмитрий Красилов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Умер танцор Пухляш из клипа Little Big
Вчера, 19:52
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиГарик Харламов (Игорь)
 
 
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