СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС
Axios: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС, прибывают в город Рамат-Ган
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС, прибывают в город Рамат-Ган
МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению взятых в плен движением ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
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"Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен встретиться в понедельник с катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского разведывательного ведомства "Моссад" в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку для обеспечения освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении издания.
Израильские чиновники ожидают, что в настоящее время согласовать новые условия сделки по освобождению пленных будет труднее, добавляет портал.
В свою очередь израильская радиостанция Kan со ссылкой на свои источники сообщила, что на встрече будут рассматриваться различные варианты условий новой сделки, включая возможное освобождение палестинских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, и о которых не было речи в рамках первого соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Источники радиостанции в Израиле подтверждают, что обсуждения проходят в позитивном ключе, но существенного прогресса пока нет.
Палестинское движение ХАМАС заявило в субботу, что не будет вести переговоры по обмену заложниками до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.