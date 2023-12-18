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СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС - РИА Новости, 18.12.2023
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14:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/khamas-1916511339.html
СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС
СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС
Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:51
2023-12-18T14:51
в мире
варшава
катар
израиль
уильям бернс
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
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МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению взятых в плен движением ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. "Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен встретиться в понедельник с катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского разведывательного ведомства "Моссад" в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку для обеспечения освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении издания. Израильские чиновники ожидают, что в настоящее время согласовать новые условия сделки по освобождению пленных будет труднее, добавляет портал. В свою очередь израильская радиостанция Kan со ссылкой на свои источники сообщила, что на встрече будут рассматриваться различные варианты условий новой сделки, включая возможное освобождение палестинских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, и о которых не было речи в рамках первого соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Источники радиостанции в Израиле подтверждают, что обсуждения проходят в позитивном ключе, но существенного прогресса пока нет. Палестинское движение ХАМАС заявило в субботу, что не будет вести переговоры по обмену заложниками до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.
https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html
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в мире, варшава, катар, израиль, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Варшава, Катар, Израиль, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС

Axios: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС, прибывают в город Рамат-Ган
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС, прибывают в город Рамат-Ган - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС, прибывают в город Рамат-Ган
Читать ria.ru в
МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению взятых в плен движением ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
«
"Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен встретиться в понедельник с катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского разведывательного ведомства "Моссад" в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку для обеспечения освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении издания.
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Израильские чиновники ожидают, что в настоящее время согласовать новые условия сделки по освобождению пленных будет труднее, добавляет портал.
В свою очередь израильская радиостанция Kan со ссылкой на свои источники сообщила, что на встрече будут рассматриваться различные варианты условий новой сделки, включая возможное освобождение палестинских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, и о которых не было речи в рамках первого соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Источники радиостанции в Израиле подтверждают, что обсуждения проходят в позитивном ключе, но существенного прогресса пока нет.
Палестинское движение ХАМАС заявило в субботу, что не будет вести переговоры по обмену заложниками до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.
 
В миреВаршаваКатарИзраильУильям БернсХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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