https://ria.ru/20231218/khamas-1916511339.html

СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС

СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:51

2023-12-18T14:51

2023-12-18T14:51

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МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен в понедельник встретиться в Варшаве с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению взятых в плен движением ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. "Директор ЦРУ Уильям Бернс намерен встретиться в понедельник с катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой израильского разведывательного ведомства "Моссад" в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку для обеспечения освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении издания. Израильские чиновники ожидают, что в настоящее время согласовать новые условия сделки по освобождению пленных будет труднее, добавляет портал. В свою очередь израильская радиостанция Kan со ссылкой на свои источники сообщила, что на встрече будут рассматриваться различные варианты условий новой сделки, включая возможное освобождение палестинских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, и о которых не было речи в рамках первого соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Источники радиостанции в Израиле подтверждают, что обсуждения проходят в позитивном ключе, но существенного прогресса пока нет. Палестинское движение ХАМАС заявило в субботу, что не будет вести переговоры по обмену заложниками до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.

https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html

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в мире, варшава, катар, израиль, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году