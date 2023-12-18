https://ria.ru/20231218/khamas-1916445264.html
ЦАХАЛ заявил, что в доме у бойца ХАМАС нашли 1,3 миллиона долларов
ЦАХАЛ заявил, что в доме у бойца ХАМАС нашли 1,3 миллиона долларов - РИА Новости, 18.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что в доме у бойца ХАМАС нашли 1,3 миллиона долларов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале, что обнаружила в доме одного из бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более 1,3... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:59
2023-12-18T11:59
2023-12-18T11:59
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале, что обнаружила в доме одного из бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более 1,3 миллиона долларов. "В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей (1 363 846 долларов), предназначенные для террористической деятельности. Средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием", - говорится в сообщении армии. Как отмечается, Армия обороны Израиля также нанесла удары по инфраструктуре, где находилось оружие. "В течение прошедшего дня военно-морские силы Армии обороны Израиля наносили удары по террористическим объектам ХАМАС и поддерживали действия сухопутных войск вдоль побережья сектора Газа", - отмечается в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
ЦАХАЛ заявил, что в доме у бойца ХАМАС нашли 1,3 миллиона долларов
Армия Израиля заявила, что в доме одного из бойцов ХАМАС нашли оружие и $1,3 млн
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале
, что обнаружила в доме одного из бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более 1,3 миллиона долларов.
"В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей (1 363 846 долларов), предназначенные для террористической деятельности. Средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием", - говорится в сообщении армии.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Как отмечается, Армия обороны Израиля
также нанесла удары по инфраструктуре, где находилось оружие.
"В течение прошедшего дня военно-морские силы Армии обороны Израиля наносили удары по террористическим объектам ХАМАС и поддерживали действия сухопутных войск вдоль побережья сектора Газа", - отмечается в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.