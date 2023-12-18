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Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу - РИА Новости, 18.12.2023
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15:42 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/katastrofa-1916524755.html
Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу
Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу - РИА Новости, 18.12.2023
Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу
Ликвидированная новыми польскими властями комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы пытается продолжить работу, следует из слов ее председателя Антони РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:42
2023-12-18T15:42
расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском
ту-154
в мире
польша
смоленск
антони мачеревич
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Ликвидированная новыми польскими властями комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы пытается продолжить работу, следует из слов ее председателя Антони Мачеревича. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши. По словам Мачеревича, в понедельник состоялось заседание комиссии и обсуждение доклада, которое она должна была подготовить. "Сегодняшнее заседание посвящено обсуждению этого доклада, обращению в Суд по правам человека об обвинении России в смоленском преступлении, в убийстве господина президента, в первом нападении России на государство НАТО", - заявил Мачеревич журналистам. В свою очередь пресс-секретарь министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что комиссии, которая проводила заседание в понедельник, уже не существует. "Мы имеем дело с заседанием бывшей комиссии; дальнейшие комментарии Минобороны по этому вопросу следует подождать", - цитирует его агентство РАР. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.
https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html
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смоленск
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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, в мире, польша, смоленск, антони мачеревич
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском, Ту-154, В мире, Польша, Смоленск, Антони Мачеревич
Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу

Мачеревича: комиссия по смоленской авиакатастрофе пытается продолжить работу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском
На месте авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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На месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Ликвидированная новыми польскими властями комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы пытается продолжить работу, следует из слов ее председателя Антони Мачеревича.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкХранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске
Хранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Хранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске. Архивное фото
По словам Мачеревича, в понедельник состоялось заседание комиссии и обсуждение доклада, которое она должна была подготовить. "Сегодняшнее заседание посвящено обсуждению этого доклада, обращению в Суд по правам человека об обвинении России в смоленском преступлении, в убийстве господина президента, в первом нападении России на государство НАТО", - заявил Мачеревич журналистам.
В свою очередь пресс-секретарь министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что комиссии, которая проводила заседание в понедельник, уже не существует. "Мы имеем дело с заседанием бывшей комиссии; дальнейшие комментарии Минобороны по этому вопросу следует подождать", - цитирует его агентство РАР.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском.
На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
На месте авиакатастрофы под Смоленском.. Архивное фото
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
15 декабря, 21:42
 
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под СмоленскомТу-154В миреПольшаСмоленскАнтони Мачеревич
 
 
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