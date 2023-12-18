https://ria.ru/20231218/katastrofa-1916524755.html

Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу

Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу - РИА Новости, 18.12.2023

Ликвидированная Польшей комиссия по смоленской катастрофе продолжит работу

Ликвидированная новыми польскими властями комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы пытается продолжить работу, следует из слов ее председателя Антони РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:42

2023-12-18T15:42

2023-12-18T15:42

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

ту-154

в мире

польша

смоленск

антони мачеревич

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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Ликвидированная новыми польскими властями комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы пытается продолжить работу, следует из слов ее председателя Антони Мачеревича. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши. По словам Мачеревича, в понедельник состоялось заседание комиссии и обсуждение доклада, которое она должна была подготовить. "Сегодняшнее заседание посвящено обсуждению этого доклада, обращению в Суд по правам человека об обвинении России в смоленском преступлении, в убийстве господина президента, в первом нападении России на государство НАТО", - заявил Мачеревич журналистам. В свою очередь пресс-секретарь министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что комиссии, которая проводила заседание в понедельник, уже не существует. "Мы имеем дело с заседанием бывшей комиссии; дальнейшие комментарии Минобороны по этому вопросу следует подождать", - цитирует его агентство РАР. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, в мире, польша, смоленск, антони мачеревич