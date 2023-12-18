https://ria.ru/20231218/karlson-1916560937.html

В США раскрыли, как избавились от влиятельного противника Украины

В США раскрыли, как избавились от влиятельного противника Украины - РИА Новости, 18.12.2023

В США раскрыли, как избавились от влиятельного противника Украины

Телеведущего Такера Карлсона уволили с Fox News из-за того, что журналист мешал тем, кто зарабатывал на украинском конфликте, заявил журналист Гленн Гринвальд... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:45

2023-12-18T17:45

2023-12-18T18:51

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такер карлсон

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ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеведущего Такера Карлсона уволили с Fox News из-за того, что журналист мешал тем, кто зарабатывал на украинском конфликте, заявил журналист Гленн Гринвальд во время беседы с репортером."Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе <…> поспешила заявить: "Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооруженного конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт!" — сказал он.Карлсон ответил, что его позиция по Украине была глубоко непопулярна в США, что повлекло за собой его "отмену" как журналиста. Он добавил, что одержимость Вашингтона украинским вопросом уже дошла до фанатизма.Такер Карлсон известен своей критикой поддержки Украины и нынешних властей США. Ранее в своей программе в социальной сети X он заявил, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Он также добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

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в мире, украина, сша, россия, такер карлсон, гленн гринвальд, ллойд остин, министерство обороны сша