https://ria.ru/20231218/kapital-1916496099.html

В ОП предложили ввести федеральный капитал на трех и более детей

В ОП предложили ввести федеральный капитал на трех и более детей - РИА Новости, 18.12.2023

В ОП предложили ввести федеральный капитал на трех и более детей

Нужно определить статус многодетной семьи, ввести федеральный многодетный капитал на трех и более детей в размере 1 миллиона рублей и увеличить меры поддержки... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:13

2023-12-18T14:13

2023-12-18T14:51

общество

россия

сергей рыбальченко

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нужно определить статус многодетной семьи, ввести федеральный многодетный капитал на трех и более детей в размере 1 миллиона рублей и увеличить меры поддержки для детей из многодетных семей, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. "Нужен новый указ президента о поддержке многодетных семей и многодетности в РФ, в котором определится единый статус многодетной семьи и меры поддержки многодетных семей на федеральном уровне. Также в докладе содержится предложение ввести федеральный капитал, который можно назвать "отцовским", и выплачивать семьям при рождении трех и более детей по одному миллиону рублей", - сказал Рыбальченко на презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что введение статуса многодетности поможет молодежи понять цели на будущее."Если у нас появится тот самый статус многодетной семьи, для каждого молодого человека, для каждой девушки будет уже совершенно четко понятно, как он может простроить цели на будущее. Квартира, образование, образ жизни, профессия – все это связано с детьми, поэтому нам совершенно точно надо исходить из того, что статус многодетной семьи будет. Дальше уже в этом статусе мы будем прописывать, какие есть меры поддержки", - добавила Буцкая.Следующей мерой Рыбальченко назвал обеспечение возможности получения бесплатного высшего образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта.Среди прочих мер в докладе представлены новые пособия многодетным семьям, освобождение от налогов на единое имущество, бесплатные детские сады, снижение пенсионного возраста для многодетных отцов на год на одного ребенка и другие."Рождаемость снижается, она с 2016 года упала в 1,5 раза. Для этого есть объективные причины – снижается численность женщин в активном репродуктивном возрасте, во время ковида упала ожидаемая продолжительность жизни… Самое опасное, что сейчас формируется, это естественная убыль – это разница между рождаемость и смертностью, которая в прошлом году почти достигла 600 тысяч человек", - отметил Рыбальченко.Он подчеркнул, что основной целью доклада было составить прогнозы, сценарии развития демографии в России."Основная работа по нашему докладу, которую мы сделали, - это прогноз сценариев демографического развития нашей страны и оценка того, как мы можем действовать… Одно из предложений – добиваться увеличения численности населения за счет миграции, мы это тоже предусмотрели… Мы предусмотрели два крайних варианта: первый – обеспечить суммарного коэффициента рождаемости до уровня воспроизводства 2,1 детей на женщину, но при нынешнем уровне миграции", - сказал он.Второй вариант – увеличение численности детей за счет миграции, но в таком случае их количество незначительно увеличится. Если решение проблемы будет производиться только благодаря миграции, то Россия рискует получить еще более сильную демографическую яму, чем сейчас, отметил Рыбальченко."Следующий год 2024 – и год выборов президента РФ, и Год семьи, поэтому это точно будет год прорывных решений в демографии… Утверждение на государственном уровне понятия многодетной семьи – это то, над чем мы все вместе давно и упорно работаем, и то, что должно быть реализовано уже в следующем году", - добавила Буцкая.Председатель комиссии ОП РФ по демографии также сказал, что доклад будет отправлен на рассмотрение в правительство, администрацию президента и региональные органы власти.

https://ria.ru/20231206/vyplata-1914189468.html

https://ria.ru/20231130/semya-1912958105.html

https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916508248.html

https://ria.ru/20231214/nagrady-1915902538.html

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общество, россия, сергей рыбальченко