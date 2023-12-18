https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году
Первое "Интервидение" планируется провести уже в следующем году в России, вместе с партнёрами будут определены правила, образован постоянно действующий... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:41
2023-12-18T11:41
2023-12-18T11:51
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первое "Интервидение" планируется провести уже в следующем году в России, вместе с партнёрами будут определены правила, образован постоянно действующий оргкомитет и выбраны национальные жюри, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая в понедельник на заседании совета глав правительств СНГ, премьер отметил, что ранее деятели культуры высказали идею о запуске Международного конкурса популярной песни "Интервидение". "По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри", - сказал Мишустин. Он выразил уверенность, что песенный конкурс "Интервидение" станет ярким и неординарным музыкальным праздником.Премьер отметил, что одним из ярких недавних событий в культурной сфере стал Санкт-Петербургский международный культурный форум. Премьер добавил, что в рамках мероприятия участники рассмотрели новые инициативы, которые вызвали широкий интерес. "Речь идет о совместной работе в сфере кино, включая создание Академии кинематографических искусств и присуждение кинопремий", - пояснил Мишустин.
https://ria.ru/20231120/fadeev-1910517176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, новости культуры, снг
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Новости культуры, СНГ
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году
Мишустин: первое "Интервидение" планируется провести в 2024 году в России
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первое "Интервидение" планируется провести уже в следующем году в России, вместе с партнёрами будут определены правила, образован постоянно действующий оргкомитет и выбраны национальные жюри, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая в понедельник на заседании совета глав правительств СНГ
, премьер отметил, что ранее деятели культуры высказали идею о запуске Международного конкурса популярной песни "Интервидение".
"По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри", - сказал Мишустин. Он выразил уверенность, что песенный конкурс "Интервидение" станет ярким и неординарным музыкальным праздником.
Премьер отметил, что одним из ярких недавних событий в культурной сфере стал Санкт-Петербургский международный культурный форум. Премьер добавил, что в рамках мероприятия участники рассмотрели новые инициативы, которые вызвали широкий интерес. "Речь идет о совместной работе в сфере кино, включая создание Академии кинематографических искусств и присуждение кинопремий", - пояснил Мишустин.
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