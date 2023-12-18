https://ria.ru/20231218/interes-1916560367.html

Продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес в КНР, заявили в РЭЦ

Продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес в КНР, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 18.12.2023

Продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес в КНР, заявили в РЭЦ

Сертифицированная продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес в Китае, руководство КНР поддерживает проведение Российским экспортным центром (РЭЦ)... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:42

2023-12-18T17:42

2023-12-18T17:42

экономика

россия

китай

дмитрий чернышенко

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Сертифицированная продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес в Китае, руководство КНР поддерживает проведение Российским экспортным центром (РЭЦ) ярмарки в провинции Ляонин, а затем ее тиражирование в других провинциях страны, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что РЭЦ с 27 января по 4 февраля проведет первый фестиваль "Сделано в России" в китайской провинции Ляонин. "Это абсолютно уникальный новый формат, который очень интересен китайским потребителям, потому что российская продукция славится своим качеством, но подделка российской продукции вызывает опасения китайских потребителей. Поэтому сертифицированная продукция "Сделано в России" вызывает большой интерес", - сказала Никишина журналистам в Пекине. По ее словам, в Китае сейчас большой спрос на мероприятия в таком формате. "Сейчас руководство Китая подтвердило, что и этот фестиваль в провинции Ляонин, и тиражирование таких мероприятий на другие провинции поддерживается руководством Китая", - подчеркнула глава РЭЦ. Ранее в понедельник в Пекине прошло 27-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором сопредседательствовали Чернышенко и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В своем выступлении Чернышенко отметил, что формат фестиваля-ярмарки "Сделано в России" предусматривает продвижение традиций культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений России, а также качественных товаров под брендом "Сделано в России" посредством взаимодействия ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916530267.html

https://ria.ru/20231218/kitay-1916411102.html

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экономика, россия, китай, дмитрий чернышенко, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)