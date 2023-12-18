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В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.12.2023
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23:21 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:21
2023-12-18T23:21
россия
госдума рф
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следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. "Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - говорится в Telegram-канале комиссии, отмечая, что об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов

Пискарев: комиссия ГД предложила Минюсту включить Акунина в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - говорится в Telegram-канале комиссии, отмечая, что об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Минюст расширил перечень иноагентов
15 декабря, 21:22
 
РоссияГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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