https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:21
2023-12-18T23:21
2023-12-18T23:21
россия
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. "Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - говорится в Telegram-канале комиссии, отмечая, что об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231215/inoagenty-1916118396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6a785d7c4596b2b88382cc064c19d656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
Пискарев: комиссия ГД предложила Минюсту включить Акунина в реестр иноагентов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила
Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - говорится в Telegram-канале комиссии, отмечая, что об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее Росфинмониторинг
внес Георгия Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов. Позже СК
РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Минюст расширил перечень иноагентов