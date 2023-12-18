https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html

В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов

В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:21

2023-12-18T23:21

2023-12-18T23:21

россия

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ предложила Минюсту включить писателя Бориса Акунина* в реестр иноагентов. "Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г.Ш.Чхартишвили*. По мнению Комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили* в реестр иностранных агентов", - говорится в Telegram-канале комиссии, отмечая, что об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231215/inoagenty-1916118396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), общество