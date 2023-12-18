https://ria.ru/20231218/initsiativa-1916464574.html

Узбекистан поддержал инициативу России о проведении "Интервидения"

Узбекистан поддержал инициативу России о проведении "Интервидения" - РИА Новости, 18.12.2023

Узбекистан поддержал инициативу России о проведении "Интервидения"

Узбекистан поддерживает инициативу России о проведении песенного конкурса "Интервидение" для стран СНГ, заявил в понедельник узбекистанский премьер-министр... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:01

2023-12-18T13:01

2023-12-18T13:02

культура

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узбекистан

снг

михаил мишустин

абдулла арипов

культура

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Узбекистан поддерживает инициативу России о проведении песенного конкурса "Интервидение" для стран СНГ, заявил в понедельник узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на заседании совета глав правительств СНГ, он рассказал, что первое "Интервидение" планируется провести уже в 2024 году в России. По его словам, вместе с партнёрами будут определены правила конкурса, образован постоянно действующий оргкомитет и выбраны национальные жюри. "Поддерживаем инициативу российских партнёров по проведению международного конкурса популярной песни "Интервидение", - сказал Арипов на заседании совета. Арипов отметил, что Узбекистан намерен и далее "соответствовать" успешной реализации совместных программ и культурных проектов в культурно-гуманитарной сфере Содружества. "Предстоящий год обещает быть не менее интересным в плане культурных взаимосвязей. Пользуясь случаем, вновь хотел бы выразить признательность партнерам за поддержку решения об объявления города Самарканд культурной столицей Содружества. Надеемся на активное участие представителей стран СНГ в неделе культуры, искусства и кино стран Содружества предстоящей весной", - сообщил премьер Узбекистана. Он добавил, что в Узбекистане также началась подготовка насыщенной программы мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей Содружества в 2024 году.

https://ria.ru/20231205/yazyk-1913929091.html

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россия, узбекистан, снг, михаил мишустин, абдулла арипов, культура