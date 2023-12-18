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Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:56 18.12.2023 (обновлено: 18:04 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/igra-1916563236.html
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 16 декабря провела в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются!" на площадке Международной выставки-форума... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:56
2023-12-18T18:04
выставка-форум "россия"
российский экспортный центр (рэц)
выставка-форум "россия"
россия
высшая школа экономики (вшэ)
рэу имени г. в. плеханова
рудн
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 16 декабря провела в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются!" на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ деловую игру "Работа на международной выставке", сообщает РЭЦ. "В игре приняли участие более 50 студентов 7 вузов: РУДН, Финансового университета, НИУ ВШЭ, ВАВТ, ЯрГУ, Дипломатической академии МИД России, РЭУ Плеханова", - говорится в сообщении. В рамках деловой игры студенты смогли попробовать свои силы в роли представителей российской компании-экспортёра на международной выставке и их потенциальных зарубежных покупателей. Команды экспортеров представляли российских производителей мороженого. Цель игры – убедить потенциальных партнеров (представителей из дружественных стран Турции, ОАЭ, Китая, Индии) купить мороженое своего производителя. "Симуляция реальных экспортных ситуаций - хорошая "школа" для студентов, которая позволяет на практике отточить навыки, необходимые для успешной работы на внешних рынках и просто для профессионального развития. Это не только полезно и эффективно - это в первую очередь интересно, и то, как зажглись во время игры наши студенты, подтверждает, что мы выбрали очень хороший формат обучения", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Для погружения в кросс-культурную специфику взаимодействия с иностранными партнёрами до начала игры с мини-лекциями по страновой специфике выступили специалист по российско-турецким отношениям Иван Стародубцев, глава представительства Фонда "Сколково" в Республике Индия Михаил Гусев, представители Российского экспортного центра Наджибулло Джаббори, Любовь Ртищева, Тимур Векилов и сотрудники Школы экспорта РЭЦ. Участники игры также получили подарки от Московской фабрики мороженого БРПИ.
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915038369.html
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
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российский экспортный центр (рэц), выставка-форум "россия", россия, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, рудн, экономика
Выставка-форум "Россия", Российский экспортный центр (РЭЦ), Выставка-форум "Россия", Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), РЭУ имени Г. В. Плеханова, РУДН, Экономика
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"

Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"

© Фото : Школа экспорта РЭЦШкола экспорта РЭЦ провела в павильоне ВЭБ.РФ на площадке форуме Россия
Школа экспорта РЭЦ провела в павильоне ВЭБ.РФ на площадке форуме Россия - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Школа экспорта РЭЦ
Школа экспорта РЭЦ провела в павильоне ВЭБ.РФ на площадке форуме Россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 16 декабря провела в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются!" на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ деловую игру "Работа на международной выставке", сообщает РЭЦ.
"В игре приняли участие более 50 студентов 7 вузов: РУДН, Финансового университета, НИУ ВШЭ, ВАВТ, ЯрГУ, Дипломатической академии МИД России, РЭУ Плеханова", - говорится в сообщении.
В рамках деловой игры студенты смогли попробовать свои силы в роли представителей российской компании-экспортёра на международной выставке и их потенциальных зарубежных покупателей.
Презентация Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
Вчера, 11:56
Команды экспортеров представляли российских производителей мороженого. Цель игры – убедить потенциальных партнеров (представителей из дружественных стран Турции, ОАЭ, Китая, Индии) купить мороженое своего производителя.
"Симуляция реальных экспортных ситуаций - хорошая "школа" для студентов, которая позволяет на практике отточить навыки, необходимые для успешной работы на внешних рынках и просто для профессионального развития. Это не только полезно и эффективно - это в первую очередь интересно, и то, как зажглись во время игры наши студенты, подтверждает, что мы выбрали очень хороший формат обучения", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
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11 декабря, 13:09
Для погружения в кросс-культурную специфику взаимодействия с иностранными партнёрами до начала игры с мини-лекциями по страновой специфике выступили специалист по российско-турецким отношениям Иван Стародубцев, глава представительства Фонда "Сколково" в Республике Индия Михаил Гусев, представители Российского экспортного центра Наджибулло Джаббори, Любовь Ртищева, Тимур Векилов и сотрудники Школы экспорта РЭЦ.
Участники игры также получили подарки от Московской фабрики мороженого БРПИ.
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15 декабря, 21:54
 
Выставка-форум "Россия"Российский экспортный центр (РЭЦ)Выставка-форум "Россия"РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаРУДНЭкономика
 
 
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