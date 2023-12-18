https://ria.ru/20231218/igra-1916563236.html
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 16 декабря провела в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются!" на площадке Международной выставки-форума... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:56
2023-12-18T17:56
2023-12-18T18:04
выставка-форум "россия"
российский экспортный центр (рэц)
выставка-форум "россия"
россия
высшая школа экономики (вшэ)
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) 16 декабря провела в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются!" на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ деловую игру "Работа на международной выставке", сообщает РЭЦ. "В игре приняли участие более 50 студентов 7 вузов: РУДН, Финансового университета, НИУ ВШЭ, ВАВТ, ЯрГУ, Дипломатической академии МИД России, РЭУ Плеханова", - говорится в сообщении. В рамках деловой игры студенты смогли попробовать свои силы в роли представителей российской компании-экспортёра на международной выставке и их потенциальных зарубежных покупателей. Команды экспортеров представляли российских производителей мороженого. Цель игры – убедить потенциальных партнеров (представителей из дружественных стран Турции, ОАЭ, Китая, Индии) купить мороженое своего производителя. "Симуляция реальных экспортных ситуаций - хорошая "школа" для студентов, которая позволяет на практике отточить навыки, необходимые для успешной работы на внешних рынках и просто для профессионального развития. Это не только полезно и эффективно - это в первую очередь интересно, и то, как зажглись во время игры наши студенты, подтверждает, что мы выбрали очень хороший формат обучения", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Для погружения в кросс-культурную специфику взаимодействия с иностранными партнёрами до начала игры с мини-лекциями по страновой специфике выступили специалист по российско-турецким отношениям Иван Стародубцев, глава представительства Фонда "Сколково" в Республике Индия Михаил Гусев, представители Российского экспортного центра Наджибулло Джаббори, Любовь Ртищева, Тимур Векилов и сотрудники Школы экспорта РЭЦ. Участники игры также получили подарки от Московской фабрики мороженого БРПИ.
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915038369.html
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
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российский экспортный центр (рэц), выставка-форум "россия", россия, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, рудн, экономика
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Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"
Школа экспорта РЭЦ провела деловую игру для студентов на выставке "Россия"