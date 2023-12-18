https://ria.ru/20231218/grazhdanstvo-1916582749.html

Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии и Молдавии

Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии и Молдавии - РИА Новости, 18.12.2023

Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии и Молдавии

Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителями Белоруссии, Казахстана и Молдавии, указ президента опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:25

2023-12-18T19:25

2023-12-18T20:16

россия

белоруссия

владимир путин

казахстан

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителями Белоруссии, Казахстана и Молдавии, указ президента опубликовали на сайте Кремля. "С заявлением о приеме в гражданство России <...> вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ; б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.Так, для граждан трех стран становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.Кроме того, гражданам Белоруссии не придется подтверждать знание русского языка. На минувшей неделе Путин, подводя итоги года, заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать. При этом он напомнил, что гражданство выдается в соответствии с определенными правилами.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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россия, белоруссия, владимир путин, казахстан, общество