https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html

"Целые районы": на Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве

"Целые районы": на Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве - РИА Новости, 18.12.2023

"Целые районы": на Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве

Обрушение метро в Киеве — это беспрецедентная катастрофа, сигнализирующая о полном разрушении инфраструктуры, заявил глава украинского Союза потребителей... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:50

2023-12-18T00:50

2023-12-18T00:50

в мире

украина

киев

юрий романенко

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Обрушение метро в Киеве — это беспрецедентная катастрофа, сигнализирующая о полном разрушении инфраструктуры, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко."Это больше, чем остановка метро. Это управленческий коллапс, это технический, какой хочешь, этого просто не может быть. <...>. Инфраструктура у нас полностью разрушена, ею никто не занимается", — считает эксперт по ЖКХ.Попенко посоветовал жителям украинской столицы не верить заявлениям властей о восстановлении метро за полгода. По его словам, ремонт метрополитена непременно затянется из-за нехватки средств и управленческих проблем. Кроме того, эксперт предположил, что Украина в скором времени превратится в "феодальные княжества" из-за того, что государство целиком пережило поддержание инфраструктуры на местные власти. Выжить в таких условиях смогут лишь богатые города, опасается специалист по ЖКХ."Малые города будут просто умирать. <…>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован", — заключил Попенко.8 декабря власти Киева объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро из-за подтопления тоннеля.Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.

https://ria.ru/20231211/kiev-1915046707.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915321466.html

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киев

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в мире, украина, киев, юрий романенко