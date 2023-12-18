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В Госдуме предложили заняться защитой детей от угроз Киева в видеоиграх - РИА Новости, 18.12.2023
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10:55 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gd-1916426736.html
В Госдуме предложили заняться защитой детей от угроз Киева в видеоиграх
В Госдуме предложили заняться защитой детей от угроз Киева в видеоиграх - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме предложили заняться защитой детей от угроз Киева в видеоиграх
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова предложила направить обращение в Роскомнадзор для проработки комплекса мер для защиты детей от угроз киевского режима, исходящих... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:55
2023-12-18T10:55
общество
киев
россия
анна кузнецова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова предложила направить обращение в Роскомнадзор для проработки комплекса мер для защиты детей от угроз киевского режима, исходящих из видеоигр. Она пояснила, что Киев влияет на детей через видеоигры, у детей может формироваться негативный образ о России. "Предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей. Также она предложила направить в адрес министерства просвещения обращение с предложением предусмотреть комплекс мер или усилить их для защиты школьников от вовлечения в деструктивную деятельность со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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общество, киев, россия, анна кузнецова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Киев, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме предложили заняться защитой детей от угроз Киева в видеоиграх

Кузнецова: нужно заняться защитой детей от угроз и влияния Киева в видеоиграх

© Depositphotos.com / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / mikdam
Компьютерная игра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова предложила направить обращение в Роскомнадзор для проработки комплекса мер для защиты детей от угроз киевского режима, исходящих из видеоигр.
Она пояснила, что Киев влияет на детей через видеоигры, у детей может формироваться негативный образ о России.
«
"Предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх", - сказала Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей.
Также она предложила направить в адрес министерства просвещения обращение с предложением предусмотреть комплекс мер или усилить их для защиты школьников от вовлечения в деструктивную деятельность со стороны киевского режима.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ОбществоКиевРоссияАнна КузнецоваГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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