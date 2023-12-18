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В Госдуме предложили киевским властям "план Г"

В Госдуме предложили киевским властям "план Г" - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме предложили киевским властям "план Г"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил киевским властям на случай прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:00

2023-12-18T10:00

2023-12-18T10:00

в мире

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владимир зеленский

михаил шеремет

олег устенко

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил киевским властям на случай прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к реализации "плана Г" - "грести из Украины и оставить украинский народ в покое". Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями. "Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа. "План Г" означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", - подчеркнул депутат ГД.

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, олег устенко, госдума рф