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В Госдуме предложили киевским властям "план Г" - РИА Новости, 18.12.2023
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10:00 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gd-1916406045.html
В Госдуме предложили киевским властям "план Г"
В Госдуме предложили киевским властям "план Г" - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме предложили киевским властям "план Г"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил киевским властям на случай прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:00
2023-12-18T10:00
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
олег устенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил киевским властям на случай прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к реализации "плана Г" - "грести из Украины и оставить украинский народ в покое". Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями. "Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа. "План Г" означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", - подчеркнул депутат ГД.
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, олег устенко, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Олег Устенко, Госдума РФ
В Госдуме предложили киевским властям "план Г"

Шеремет предложил Киеву "план Г" на случай прекращения поддержки от Запада

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил киевским властям на случай прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к реализации "плана Г" - "грести из Украины и оставить украинский народ в покое".
Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями.
«
"Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа.
"План Г" означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", - подчеркнул депутат ГД.
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