В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа, сообщает норвежский телеканал NRK. Согласно декларации норвежского правительства от 1959 года, основным принципом Норвегии при рассмотрении в МИД запросов на экспорт военных технологий является то, что страна "не разрешает продажу оружия и боеприпасов на территории, где идет война или существует угроза войны". "Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена. Канал публикует сообщение "Палестинского комитета" о том, что с завода Nammo в Аризоне в США, "ведется экспорт ракет для гранатомёта M141 в Израиль", это оружие применяется в секторе Газа. Телеканал сообщает, что, по мнению организации, "Nammo и МИД (Норвегии) пытаются уклониться, говоря, что это американское оружие, поскольку оно произведено в США". Предприятие отрицает, что производимое им оружие оказывается в распоряжении израильской армии. "Оно продано американской армии приблизительно 10 лет назад, и на этом наше отношение к делу заканчивается... Мы не продаем оружие и боеприпасы Израилю из Норвегии", - приводит канал слова директора по коммуникациям в Nammo Торстейна Корсволда. В ноябре норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщала, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю.
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа, сообщает норвежский телеканал NRK.
Согласно декларации норвежского правительства от 1959 года, основным принципом Норвегии при рассмотрении в МИД запросов на экспорт военных технологий является то, что страна "не разрешает продажу оружия и боеприпасов на территории, где идет война или существует угроза войны".
«
"Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена.
Канал публикует сообщение "Палестинского комитета" о том, что с завода Nammo в Аризоне в США, "ведется экспорт ракет для гранатомёта M141 в Израиль", это оружие применяется в секторе Газа. Телеканал сообщает, что, по мнению организации, "Nammo и МИД (Норвегии) пытаются уклониться, говоря, что это американское оружие, поскольку оно произведено в США".
Предприятие отрицает, что производимое им оружие оказывается в распоряжении израильской армии.
"Оно продано американской армии приблизительно 10 лет назад, и на этом наше отношение к делу заканчивается... Мы не продаем оружие и боеприпасы Израилю из Норвегии", - приводит канал слова директора по коммуникациям в Nammo Торстейна Корсволда.
В ноябре норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщала, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю.
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