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В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю - РИА Новости, 18.12.2023
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13:00 18.12.2023 (обновлено: 13:01 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/gaza-1916462170.html
В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю
В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю - РИА Новости, 18.12.2023
В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю
Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:00
2023-12-18T13:01
норвегия
израиль
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа, сообщает норвежский телеканал NRK. Согласно декларации норвежского правительства от 1959 года, основным принципом Норвегии при рассмотрении в МИД запросов на экспорт военных технологий является то, что страна "не разрешает продажу оружия и боеприпасов на территории, где идет война или существует угроза войны". "Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена. Канал публикует сообщение "Палестинского комитета" о том, что с завода Nammo в Аризоне в США, "ведется экспорт ракет для гранатомёта M141 в Израиль", это оружие применяется в секторе Газа. Телеканал сообщает, что, по мнению организации, "Nammo и МИД (Норвегии) пытаются уклониться, говоря, что это американское оружие, поскольку оно произведено в США". Предприятие отрицает, что производимое им оружие оказывается в распоряжении израильской армии. "Оно продано американской армии приблизительно 10 лет назад, и на этом наше отношение к делу заканчивается... Мы не продаем оружие и боеприпасы Израилю из Норвегии", - приводит канал слова директора по коммуникациям в Nammo Торстейна Корсволда. В ноябре норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщала, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю.
норвегия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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норвегия, израиль, аризона, в мире
Норвегия, Израиль, Аризона, В мире
В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

В Норвегии перекрыли вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
Норвежская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа, сообщает норвежский телеканал NRK.
Согласно декларации норвежского правительства от 1959 года, основным принципом Норвегии при рассмотрении в МИД запросов на экспорт военных технологий является то, что страна "не разрешает продажу оружия и боеприпасов на территории, где идет война или существует угроза войны".
«
"Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена.
Канал публикует сообщение "Палестинского комитета" о том, что с завода Nammo в Аризоне в США, "ведется экспорт ракет для гранатомёта M141 в Израиль", это оружие применяется в секторе Газа. Телеканал сообщает, что, по мнению организации, "Nammo и МИД (Норвегии) пытаются уклониться, говоря, что это американское оружие, поскольку оно произведено в США".
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Предприятие отрицает, что производимое им оружие оказывается в распоряжении израильской армии.
"Оно продано американской армии приблизительно 10 лет назад, и на этом наше отношение к делу заканчивается... Мы не продаем оружие и боеприпасы Израилю из Норвегии", - приводит канал слова директора по коммуникациям в Nammo Торстейна Корсволда.
В ноябре норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщала, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю.
 
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