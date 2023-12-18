https://ria.ru/20231218/gaza-1916462170.html

В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю - РИА Новости, 18.12.2023

В Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю

Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:00

2023-12-18T13:00

2023-12-18T13:01

норвегия

израиль

аризона

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18314/62/183146252_0:479:682:863_1920x0_80_0_0_9ba02b9c9ba9dd84b180965a44e9f76c.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 30 демонстрантов в городе Рауфосс на юго-востоке Норвегии перекрыли вход на завод Nammo, производящий боеприпасы и ракетные двигатели, в знак протеста против того, что произведенное норвежским предприятием оружие якобы применяется Израилем в секторе Газа, сообщает норвежский телеканал NRK. Согласно декларации норвежского правительства от 1959 года, основным принципом Норвегии при рассмотрении в МИД запросов на экспорт военных технологий является то, что страна "не разрешает продажу оружия и боеприпасов на территории, где идет война или существует угроза войны". "Мы здесь, чтобы заблокировать вход на предприятие. Потому что оружие, произведенное Nammo, используется, чтобы убивать палестинцев в Газе", - приводит телеканал слова представителя независимой организации солидарности "Палестинский комитет" Хьелля Стефансена. Канал публикует сообщение "Палестинского комитета" о том, что с завода Nammo в Аризоне в США, "ведется экспорт ракет для гранатомёта M141 в Израиль", это оружие применяется в секторе Газа. Телеканал сообщает, что, по мнению организации, "Nammo и МИД (Норвегии) пытаются уклониться, говоря, что это американское оружие, поскольку оно произведено в США". Предприятие отрицает, что производимое им оружие оказывается в распоряжении израильской армии. "Оно продано американской армии приблизительно 10 лет назад, и на этом наше отношение к делу заканчивается... Мы не продаем оружие и боеприпасы Израилю из Норвегии", - приводит канал слова директора по коммуникациям в Nammo Торстейна Корсволда. В ноябре норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании-производителя химикатов, в том числе ракетного топлива, сообщала, что компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю.

норвегия

израиль

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, израиль, аризона, в мире