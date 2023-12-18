https://ria.ru/20231218/fsb-1916571442.html
Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ
Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ - РИА Новости, 18.12.2023
Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ
Президент России Владимир Путин пообещал "поправить" вопрос с принятием девушек в Академию ФСБ на кафедру информационных технологий, так как ограничений быть не РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:35
2023-12-18T18:35
2023-12-18T18:36
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
образование - общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поправить" вопрос с принятием девушек в Академию ФСБ на кафедру информационных технологий, так как ограничений быть не должно. "Мы их (Академию ФСБ - ред.) поправим... Должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России. И там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу... Особенно это касается современных профессий... Здесь интеллектуальная сфера, понимаете. Почему девушки не могут здесь учиться, и получать образование, и успешно работать", - ответил Путин на вопрос об отсутствии приема девушек на кафедру информационных технологий в Академии ФСБ на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Образование - Общество
Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ
Путин: ограничений при приеме в Академию ФСБ из-за пола быть не должно
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поправить" вопрос с принятием девушек в Академию ФСБ на кафедру информационных технологий, так как ограничений быть не должно.
"Мы их (Академию ФСБ - ред.) поправим... Должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России. И там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу... Особенно это касается современных профессий... Здесь интеллектуальная сфера, понимаете. Почему девушки не могут здесь учиться, и получать образование, и успешно работать", - ответил Путин на вопрос об отсутствии приема девушек на кафедру информационных технологий в Академии ФСБ на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Студент из Луганска после встречи с Путиным надеется устроиться в ФСБ