https://ria.ru/20231218/fsb-1916571442.html

Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ

Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ - РИА Новости, 18.12.2023

Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек в Академию ФСБ

Президент России Владимир Путин пообещал "поправить" вопрос с принятием девушек в Академию ФСБ на кафедру информационных технологий, так как ограничений быть не РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:35

2023-12-18T18:35

2023-12-18T18:36

общество

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

образование - общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поправить" вопрос с принятием девушек в Академию ФСБ на кафедру информационных технологий, так как ограничений быть не должно. "Мы их (Академию ФСБ - ред.) поправим... Должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России. И там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу... Особенно это касается современных профессий... Здесь интеллектуальная сфера, понимаете. Почему девушки не могут здесь учиться, и получать образование, и успешно работать", - ответил Путин на вопрос об отсутствии приема девушек на кафедру информационных технологий в Академии ФСБ на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), образование - общество