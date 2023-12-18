https://ria.ru/20231218/fsb-1916402730.html
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 18.12.2023
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по заданию украинских кураторов готовился в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:47
2023-12-18T09:47
2023-12-18T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
ижевск
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по заданию украинских кураторов готовился в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.В ЦОС пояснили, что в Ижевске задержали украинского агента — россиянина 1990 года рождения, который планировал подорвать руководителя предприятия ОПК при помощи самодельной бомбы."У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности", — говорится в релизе.Против него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Расследование продолжается.
https://ria.ru/20231214/terakt-1915769146.html
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Задержание украинского агента в Ижевске. Кадры ФСБ России
Задержание украинского агента в Ижевске. Кадры ФСБ России
2023-12-18T09:47
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безопасность, ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ижевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
В Ижевске ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт по заданию Украины