https://ria.ru/20231218/fsb-1916402730.html

В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт

В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 18.12.2023

В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по заданию украинских кураторов готовился в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:47

2023-12-18T09:47

2023-12-18T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

ижевск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по заданию украинских кураторов готовился в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.В ЦОС пояснили, что в Ижевске задержали украинского агента — россиянина 1990 года рождения, который планировал подорвать руководителя предприятия ОПК при помощи самодельной бомбы."У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности", — говорится в релизе.Против него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20231214/terakt-1915769146.html

ижевск

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Задержание украинского агента в Ижевске. Кадры ФСБ России Задержание украинского агента в Ижевске. Кадры ФСБ России 2023-12-18T09:47 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ижевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия