https://ria.ru/20231218/forum-1916592372.html

Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии

Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2023

Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии

Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:28

2023-12-18T20:28

2023-12-18T20:28

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий камень" (расположен в 25 км к востоку от Минска), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья (РФ - ред.), Минской области и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке "Великий камень", расположенном в 25 километрах от столицы Республики Беларусь. Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы совместных проектов", - отметили в пресс-службе. Сегодня в Московской области свою деятельность ведут около 120 компаний с участием белорусского капитала. Они работают в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, автотранспортными средствами и запчастями, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, производство одежды, бытовые, медицинские услуги. "Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html

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московская область (подмосковье), белоруссия, минская область, андрей воробьев