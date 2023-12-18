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Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:28 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/forum-1916592372.html
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2023
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:28
2023-12-18T20:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белоруссия
минская область
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий камень" (расположен в 25 км к востоку от Минска), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья (РФ - ред.), Минской области и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке "Великий камень", расположенном в 25 километрах от столицы Республики Беларусь. Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы совместных проектов", - отметили в пресс-службе. Сегодня в Московской области свою деятельность ведут около 120 компаний с участием белорусского капитала. Они работают в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, автотранспортными средствами и запчастями, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, производство одежды, бытовые, медицинские услуги. "Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), белоруссия, минская область, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Минская область, Андрей Воробьев
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии

Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме в Белоруссии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий камень" (расположен в 25 км к востоку от Минска), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья (РФ - ред.), Минской области и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке "Великий камень", расположенном в 25 километрах от столицы Республики Беларусь. Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы совместных проектов", - отметили в пресс-службе.
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Сегодня в Московской области свою деятельность ведут около 120 компаний с участием белорусского капитала. Они работают в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, автотранспортными средствами и запчастями, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, производство одежды, бытовые, медицинские услуги.
"Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БелоруссияМинская областьАндрей Воробьев
 
 
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