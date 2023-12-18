https://ria.ru/20231218/forum-1916592372.html
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2023
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:28
2023-12-18T20:28
2023-12-18T20:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белоруссия
минская область
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916591489_0:52:1081:660_1920x0_80_0_0_939caf7479889c94191855dd524d8493.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий камень" (расположен в 25 км к востоку от Минска), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья (РФ - ред.), Минской области и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке "Великий камень", расположенном в 25 километрах от столицы Республики Беларусь. Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы совместных проектов", - отметили в пресс-службе. Сегодня в Московской области свою деятельность ведут около 120 компаний с участием белорусского капитала. Они работают в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, автотранспортными средствами и запчастями, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, производство одежды, бытовые, медицинские услуги. "Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html
https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html
московская область (подмосковье)
белоруссия
минская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916591489_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_83e4e67472e6e25d2a6793ed971e0a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), белоруссия, минская область, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Минская область, Андрей Воробьев
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
Под Минском прошел форум для предпринимателей из Подмосковья и Белоруссии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Предприниматели из Подмосковья, а также белорусской столицы и других городов республики приняли участие в бизнес-форуме на базе индустриального парка "Великий камень" (расположен в 25 км к востоку от Минска), сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев
принял участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья (РФ - ред.), Минской области
и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке "Великий камень", расположенном в 25 километрах от столицы Республики Беларусь. Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы совместных проектов", - отметили в пресс-службе.
Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области
Сегодня в Московской области свою деятельность ведут около 120 компаний с участием белорусского капитала. Они работают в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, автотранспортными средствами и запчастями, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, производство одежды, бытовые, медицинские услуги.
"Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году