https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html

Путин оценил российский атомный ледокольный флот

Путин оценил российский атомный ледокольный флот - РИА Новости, 18.12.2023

Путин оценил российский атомный ледокольный флот

Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:33

2023-12-18T18:33

2023-12-18T19:04

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"."Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность