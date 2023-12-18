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Путин оценил российский атомный ледокольный флот - РИА Новости, 18.12.2023
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18:33 18.12.2023 (обновлено: 19:04 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
Путин оценил российский атомный ледокольный флот
Путин оценил российский атомный ледокольный флот - РИА Новости, 18.12.2023
Путин оценил российский атомный ледокольный флот
Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:33
2023-12-18T19:04
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"."Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин оценил российский атомный ледокольный флот

Путин: РФ строит большие планы в области атомного ледокольного флота

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска
Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин
"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.
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