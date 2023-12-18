https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
Путин оценил российский атомный ледокольный флот
Путин оценил российский атомный ледокольный флот - РИА Новости, 18.12.2023
Путин оценил российский атомный ледокольный флот
Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:33
2023-12-18T18:33
2023-12-18T19:04
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835485203_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f8b1d43181931ec42fcd7dc36f06effc.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"."Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835485203_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_14e89eced2dc5d698a48ec99620ebeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин оценил российский атомный ледокольный флот
Путин: РФ строит большие планы в области атомного ледокольного флота
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот, у нас здесь большие планы, заявил президент России Владимир Путин
"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вы выбрали интересную, важную, очень перспективную традицию, потому что если вы хотите специализироваться в этой сфере, то надо сказать, что у нас здесь большие планы", — добавил Путин.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание