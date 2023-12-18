https://ria.ru/20231218/finlyandiya-1916425993.html

В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 18.12.2023

В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после закрытия границы, сообщает в понедельник общественный... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:54

2023-12-18T10:54

2023-12-18T10:54

в мире

россия

финляндия

выборгский район

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916077164_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_686225feacc7a07e3f28a798723fcd33.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после закрытия границы, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle со ссылкой на погранотряд Юго-Восточной Финляндии. "Ситуация на пограничном переходе Ваалимаа спокойная. По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу", - сказано в материале. Отмечается, что новых просителей убежища в "Ваалимаа" не прибывало. Погранпереход расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией. Ранее в субботу пограничная охрана сообщала, что два мигранта смогли пересечь границу в районе КПП "Ваалимаа": один проситель убежища перелез через двухметровый забор, другой проник на территорию Финляндии через лес. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html

https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913693162.html

россия

финляндия

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, выборгский район, дмитрий песков