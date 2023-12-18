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В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
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10:54 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/finlyandiya-1916425993.html
В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией
В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией
Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после закрытия границы, сообщает в понедельник общественный... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:54
2023-12-18T10:54
в мире
россия
финляндия
выборгский район
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после закрытия границы, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle со ссылкой на погранотряд Юго-Восточной Финляндии. "Ситуация на пограничном переходе Ваалимаа спокойная. По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу", - сказано в материале. Отмечается, что новых просителей убежища в "Ваалимаа" не прибывало. Погранпереход расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией. Ранее в субботу пограничная охрана сообщала, что два мигранта смогли пересечь границу в районе КПП "Ваалимаа": один проситель убежища перелез через двухметровый забор, другой проник на территорию Финляндии через лес. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html
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в мире, россия, финляндия, выборгский район, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Выборгский район, Дмитрий Песков
В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Финские пограничники заявили о спокойной ситуации на границе с РФ после закрытия

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на крупнейшем пограничном пункте "Ваалимаа" между Финляндией и Россией остается спокойной после закрытия границы, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle со ссылкой на погранотряд Юго-Восточной Финляндии.
«
"Ситуация на пограничном переходе Ваалимаа спокойная. По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу", - сказано в материале.
Отмечается, что новых просителей убежища в "Ваалимаа" не прибывало. Погранпереход расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией.
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Ранее в субботу пограничная охрана сообщала, что два мигранта смогли пересечь границу в районе КПП "Ваалимаа": один проситель убежища перелез через двухметровый забор, другой проник на территорию Финляндии через лес.
Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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