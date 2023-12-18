https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html

Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину

Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину - РИА Новости, 18.12.2023

Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину

Средства министерства обороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:56

2023-12-18T21:56

2023-12-18T21:57

специальная военная операция на украине

украина

джон кирби

нато

конгресс сша

патрик райдер

министерство обороны сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Средства министерства обороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса. "В Пентагоне заявили, что у них 30 декабря закончатся деньги на замещение вооружений, отправляемых Украине, пока конгресс не одобрит нового финансирования", - говорится в публикации. Отмечается, что таким образом американское минобороны впервые назвало точную дату исчерпания ресурсов на поддержку Киева. В рамках оставшегося бюджета, который по оценкам Пентагона оценивается в 1,07 миллиарда долларов, планируется закупить различные вооружения и оборудование. Наибольшая часть суммы в размере 635 миллионов долларов пойдет на закупку ракет, 210 миллионов долларов - на осколочно-фугасные снаряды 155-мм М795, взрыватели и капсюли, 129 миллионов долларов - на засекреченное финансирование ВМС в категории "иные ракеты". Кроме того, 17 миллионов долларов будут направлены на замену специальных "акустических сенсоров", предоставленных Украине, 4,3 миллиона долларов - на замещение тактических транспортных средств, металлических ограждений и барьеров для ВВС, еще 737 тысяч долларов - на камуфляжные куртки также для ВВС. "Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в безопасности Украины", - отметил в письме Маккорд. В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева. Он добавил, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов. Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, джон кирби, нато, конгресс сша, патрик райдер, министерство обороны сша, сша, в мире