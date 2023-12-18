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В Кузбассе откроют первый в Сибири филиал Московского педуниверситета - РИА Новости, 18.12.2023
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09:24 18.12.2023 (обновлено: 11:52 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/filial-1916398749.html
В Кузбассе откроют первый в Сибири филиал Московского педуниверситета
В Кузбассе откроют первый в Сибири филиал Московского педуниверситета - РИА Новости, 18.12.2023
В Кузбассе откроют первый в Сибири филиал Московского педуниверситета
В Кузбассе в 2024 году откроют первый в Сибири филиал Московского педагогического университета, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:24
2023-12-18T11:52
кемерово
кемеровская область
сергей цивилев
московский педагогический государственный университет
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КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. В Кузбассе в 2024 году откроют первый в Сибири филиал Московского педагогического университета, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа по инициативе главы региона в 2024 году будет открыт филиал МПГУ", – говорится в сообщении. "На наших учителях лежит особая ответственность. На прямой линии президент России Владимир Путин отметил роль школьных учителей в патриотическом воспитании нашей молодежи. Открытие филиала самого престижного российского вуза по подготовке педагогов позволит обеспечить приток специалистов высокого класса в систему образования в Кузбассе", — цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что соглашение подразумевает строительство в Кемерове здания филиала Московского педуниверситета. Планируется, что первые студенты начнут обучение уже в сентябре 2024 года. "Открытие филиала Московского педагогического государственного университета в Кемерове — важный шаг в работе нашего вуза и системы непрерывного педобразования в целом. Он будет готовить педагогов для Кузбасса на основе наших духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания для возрождения полного суверенитета нашей Родины и ее движения вперед", — приводятся в сообщении слова ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова. История Московского педагогического государственного университета насчитывает почти 150 лет. В ноябре 1872 года российский историк и общественный деятель Владимир Герье с одобрения императора Александра II основал Московские высшие женские курсы — первое учебное заведение в России, открывшее женщинам любого сословия доступ к высшему образованию на родине. До этого они могли учиться только в зарубежных университетах. Сегодня МПГУ - ведущий педагогический вуз России. Он включает 14 институтов, два факультета и пять филиалов.
https://ria.ru/20231215/kapremont-1915987863.html
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кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, московский педагогический государственный университет
Кемерово, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Московский педагогический государственный университет

В Кузбассе откроют первый в Сибири филиал Московского педуниверситета

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. В Кузбассе в 2024 году откроют первый в Сибири филиал Московского педагогического университета, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа по инициативе главы региона в 2024 году будет открыт филиал МПГУ", – говорится в сообщении.
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"На наших учителях лежит особая ответственность. На прямой линии президент России Владимир Путин отметил роль школьных учителей в патриотическом воспитании нашей молодежи. Открытие филиала самого престижного российского вуза по подготовке педагогов позволит обеспечить приток специалистов высокого класса в систему образования в Кузбассе", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что соглашение подразумевает строительство в Кемерове здания филиала Московского педуниверситета. Планируется, что первые студенты начнут обучение уже в сентябре 2024 года.
"Открытие филиала Московского педагогического государственного университета в Кемерове — важный шаг в работе нашего вуза и системы непрерывного педобразования в целом. Он будет готовить педагогов для Кузбасса на основе наших духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания для возрождения полного суверенитета нашей Родины и ее движения вперед", — приводятся в сообщении слова ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова.
История Московского педагогического государственного университета насчитывает почти 150 лет. В ноябре 1872 года российский историк и общественный деятель Владимир Герье с одобрения императора Александра II основал Московские высшие женские курсы — первое учебное заведение в России, открывшее женщинам любого сословия доступ к высшему образованию на родине. До этого они могли учиться только в зарубежных университетах.
Сегодня МПГУ - ведущий педагогический вуз России. Он включает 14 институтов, два факультета и пять филиалов.
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КемеровоКемеровская областьСергей ЦивилевМосковский педагогический государственный университет
 
 
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