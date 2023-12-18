https://ria.ru/20231218/es-1916396788.html
Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом
Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом - РИА Новости, 18.12.2023
Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом
Нигер может возобновить сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель выразит такое желание, и если оно будет основано на взаимном уважении, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:04
2023-12-18T09:04
2023-12-18T09:04
в мире
нигер
брюссель
африка
али махаман ламин зейн
мохамед базум
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_0:56:3066:1781_1920x0_80_0_0_e335350521f8dd04fec5fb9afd80b02b.jpg
НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер может возобновить сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель выразит такое желание, и если оно будет основано на взаимном уважении, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "Я надеюсь, что голос разума будет услышан и что, если они того пожелают, мы сможем возобновить сотрудничество, которое на этот раз должно быть основано на взаимном уважении", - сказал Зейн. Ранее новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входили около 130 сотрудников. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html
нигер
брюссель
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1893990716_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fabe171b63b2e3a42e33ac9f02f67329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, брюссель, африка, али махаман ламин зейн, мохамед базум, евросоюз
В мире, Нигер, Брюссель, Африка, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум, Евросоюз
Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом
Зейн: Нигер может возобновить сотрудничество с ЕС при взаимном уважении
НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер может возобновить сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель выразит такое желание, и если оно будет основано на взаимном уважении, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
«
"Я надеюсь, что голос разума будет услышан и что, если они того пожелают, мы сможем возобновить сотрудничество, которое на этот раз должно быть основано на взаимном уважении", - сказал Зейн.
Ранее новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входили около 130 сотрудников.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум