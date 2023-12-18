https://ria.ru/20231218/es-1916396788.html

Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом

Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом - РИА Новости, 18.12.2023

Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом

Нигер может возобновить сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель выразит такое желание, и если оно будет основано на взаимном уважении, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:04

2023-12-18T09:04

2023-12-18T09:04

в мире

нигер

брюссель

африка

али махаман ламин зейн

мохамед базум

евросоюз

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НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер может возобновить сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель выразит такое желание, и если оно будет основано на взаимном уважении, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "Я надеюсь, что голос разума будет услышан и что, если они того пожелают, мы сможем возобновить сотрудничество, которое на этот раз должно быть основано на взаимном уважении", - сказал Зейн. Ранее новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей являлось обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входили около 130 сотрудников. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html

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в мире, нигер, брюссель, африка, али махаман ламин зейн, мохамед базум, евросоюз