https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html

Медведев принял участие в акции "Елка желаний"

Медведев принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.12.2023

Медведев принял участие в акции "Елка желаний"

Председатель всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты трех детей, сообщается... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:28

2023-12-18T17:28

2023-12-18T17:28

общество

москва

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты трех детей, сообщается в Telegram-канале партии. "Руслан из Красноярского края, из Норильска, 11 лет. Собирается в Москву на Кремлевскую елку. Давайте поможем", - сказал Медведев, сняв с елки первый шар с желанием. Кроме того, лидер "Единой России" исполнит желание Марины из Запорожской области, которая мечтает об акустической гитаре, а также Никиты из ДНР, который хочет графический планшет. Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов тоже снял с "Елки желаний" шар с пожеланием Льва из Москвы. Ему пять лет, и он мечтает о телескопе. "Вот это, кстати, мечта классная", - прокомментировал Грызлов. Председатель высшего совета ЕР также исполнит желание Василины из Республики Тыва, которая хочет конструктор, и мечту 14-летнего Айкерима из города Елизово Камчатского края, пожелавшего беспроводные наушники. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак также снял с елки три шара. "Дмитрий, Запорожская область, село Новофилиповка, 16 лет, мечтает о велосипеде. Мечты должны сбываться", - сказал Турчак, прочитав пожелание с первого шара. Он также исполнит желание 17-летнего Ярослава из Иваново, который хочет туристическую палатку, и 15-летней Виктории из города Геническ Запорожской области, мечтающей о гитаре. "Там только, по-моему, гитара акустическая была. А тут не написано. Я свяжусь, спрошу. Может, бас-гитара", - сказал Турчак. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231207/vystavka-1914436734.html

https://ria.ru/20231213/mechty-1915604384.html

https://ria.ru/20231218/kanikuly-1890956524.html

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общество, москва, дмитрий медведев, единая россия