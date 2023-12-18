https://ria.ru/20231218/eksport-1916446948.html

Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов

Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.12.2023

Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов

Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:10

экономика

россия

китай

антон силуанов

азия

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ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая. "Хочу сказать, что Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь наши самые близкие дружественные страны, и в первую очередь это КНР", - заявил Силуанов, открывая встречу. Он подчеркнул, что "сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в 2 раза ниже, и во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР".

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россия

китай

азия

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экономика, россия, китай, антон силуанов, азия