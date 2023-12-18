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Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов
Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.12.2023
Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов
Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:10
экономика
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антон силуанов
азия
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ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Россия находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, на Азию приходится почти 60% экспорта страны, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая. "Хочу сказать, что Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь наши самые близкие дружественные страны, и в первую очередь это КНР", - заявил Силуанов, открывая встречу. Он подчеркнул, что "сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в 2 раза ниже, и во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР".
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экономика, россия, китай, антон силуанов, азия
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов, Азия
Россия переориентирует внешнеторговые потоки, заявил Силуанов
Силуанов: на Азию приходится 60 процентов российского экспорта