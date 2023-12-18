https://ria.ru/20231218/ekonomy-1916610887.html

В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях

В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях - РИА Новости, 18.12.2023

В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях

Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:55

2023-12-18T23:55

2023-12-18T23:56

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится в указе, размещенном на официальном портале правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив словами до "31 декабря 2025 года", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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экономика, россия, владимир путин