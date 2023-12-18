https://ria.ru/20231218/ekonomy-1916610887.html
В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях
В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях - РИА Новости, 18.12.2023
В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях
Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:55
2023-12-18T23:55
2023-12-18T23:56
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится в указе, размещенном на официальном портале правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив словами до "31 декабря 2025 года", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
В России продлили запрет на сделки с иностранными долями в компаниях
В РФ запрет на сделки с иностранными долями в компаниях продлили до конца 2025 г
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится в указе
, размещенном на официальном портале правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив словами до "31 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
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