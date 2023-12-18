https://ria.ru/20231218/dyadya_vanya-1916450010.html

Товары "Дядя Ваня" завоевывают мир со знаком качества Made in Russia

Товары "Дядя Ваня" завоевывают мир со знаком качества Made in Russia - РИА Новости, 18.12.2023

Товары "Дядя Ваня" завоевывают мир со знаком качества Made in Russia

Производитель маринованных и консервированных овощей "Дядя Ваня"/Uncle Vanya, известный по всему миру своей продукцией, получил знак качества "Сделано в России" РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:22

2023-12-18T12:22

2023-12-18T12:23

экономика

россия

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производитель маринованных и консервированных овощей "Дядя Ваня"/Uncle Vanya, известный по всему миру своей продукцией, получил знак качества "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ. "Как патриоты своей страны, мы гордимся, что принимаем участие в таком масштабном национальном проекте как развитие экспорта. Наша цель – сыграть важную роль в развитии АПК страны, и в этом нам помогает полученный сертификат "Made in Russia/Сделано в России", - прокомментировал директор по развитию компании "Плодоимпорт" (бренд "Дядя Ваня") Виталий Дулиенко, Он отметил, что знак качества Made in Russia играет существенную роль в развитии экспорта, поскольку он подтверждает, что продукция прошла все необходимые проверки качества и доставляется в страны-импортеры в идеальном состоянии. Представитель производства напомнил, что компания открылась в 1990-е годы, как и многие другие, начала с импорта. Первоначально ввозили маринованные огурцы из Индии, но затем расширили ассортимент и начали производить продукты уже из отечественного сырья. Создатели "Дяди Вани" начали закупать свежие овощи у фермеров, а в 2015 году запустили собственный амбициозный сельскохозяйственный проект на Юге России и теперь выращивают овощи сами. "Что касается выбора названия для нашей марки, то Иван - это одно из самых популярных имен в России и в славянских странах. Дядя Ваня - это честный образ народного героя, который может быть как купцом, так и крепким крестьянином из станицы, или вашим соседом на даче, который выращивает огурцы и заготавливает на зиму, чтобы накормить семью и угостить друзей. Этот образ, воплотивший в себе дух народного труда, стал символом нашей страны в мире, подобно советскому олимпийскому мишке", - пояснил Дулиенко. Сегодня Группа компаний "Дядя Ваня" входит в число лидирующих производителей овощной консервации среди тех, кто имеет полный цикл производства – от выращивания до переработки. В год торговая марка производит и продает более 100 миллионов банок в России и за рубежом. В 2015 году был запущен масштабный сельскохозяйственный проект в Волгоградской области, на котором компанией выращиваются свежие овощи, а также у компании есть два давно действующих перерабатывающих завода. В прошлом году завершилось строительство третьего высокотехнологичного завода в Волгоградской области прямо рядом с полями, где выращиваются овощи, и также у производителя есть большой логистический комплекс класса "А" в Подмосковье. Анализируя и принимая во внимание успех компании, ее собственник решил принять важнейшее для развития предприятия решение – выход на экспорт. "Рост бизнеса требует постоянного расширения рынка сбыта, поэтому "эскалация" экспортных продаж для нашей компании отчасти стала вынужденной мерой, учитывая, что мы запланировали удвоить наши производственные мощности. Мы приняли решение всерьез заняться развитием экспортного направления марки, когда после тестовых продаж в США и Казахстан – мы увидели большой спрос на нашу продукцию. Этот проект доверили мне", - отмечает директор по развитию. Выйти на первые экспортные поставки торговой марке "Дядя Ваня" помог РЭЦ. Компания работает с РЭЦ и Центром поддержки экспорта Подмосковья с 2018 года, когда было принято решение начать экспортировать. Компании предложили несколько вариантов мер поддержки, после чего были выбраны наиболее подходящие условия для развития, такие как участие в выставках и бизнес-миссиях, торговые павильоны, поиск клиентов, позже господдержка на транспортировку продукции за рубеж. "Поскольку этот государственный институт не стоит на месте – расширяется функционал и меры поддержки, то мы и дальше будем активно пользоваться всем инструментарием. Например, следующее у нас на очереди – страхование рисков дебиторской задолженности", - отмечает Дулиенко. За рубежом компания продвигает два бренда – "Дядя Ваня" легко узнаваемый и интуитивно понятный в странах с многочисленными группами русскоязычного населения, и Uncle Vanya для остальных. Огромным шагом в экспорт для компании стал выход в Китай: "Мы начали поставлять в Китай с 2018 года, когда с РЭЦ поехали на выставки. Продажи постепенно развивались. После введенных санкций, когда выросли ввозные таможенные пошлины и логистика, многие западные рынки стали неперспективными в таких условиях. Поэтому Китай, как крупнейший рынок в мире, стал для нас приоритетом номер один. И мы увидели повышенный спрос в Китае на российские товары в прошлом году, когда продажи выросли в 3,5 раза", - рассказывает директор по развитию. На данный момент компания планирует усилить партнерскую сеть и рекламу, а также продолжить сотрудничество с РЭЦ. Своим основным достижением компания считает стойкое преодоление всех возникающих трудностей и постепенное развитие. В планах у ТМ "Дядя Ваня" выход на экспорт в Южно-Африканские страны, активное сотрудничество с дружественными странами и расширение ассортимента линейки "Веган". Программу "Сделано в России" РЭЦ продвигает в партнерстве с Фондом Росконгресс.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)