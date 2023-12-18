https://ria.ru/20231218/dveri-1916500466.html

Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам

Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам - РИА Новости, 18.12.2023

Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам

Депутат ГД Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи с тем, что неизвестные залили РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:20

2023-12-18T14:20

2023-12-18T14:20

происшествия

александр хинштейн

госдума рф

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи с тем, что неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, депутат просит возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль. Сообщение от местной жительницы о том, что входную дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, поступило правоохранителям накануне днем. Как накануне вечером написал в своем Telegram-канале военкор Роман Сапоньков, "сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Журналист добавил, что сейчас находится в зоне СВО, а полиция приехала на вызов в 22.30. "Неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи со случившимся... Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль", - написал Хинштейн. Депутат считает это "прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию".

https://ria.ru/20231206/kots-1914186077.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

происшествия, александр хинштейн, госдума рф, санкт-петербург