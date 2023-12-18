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Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам - РИА Новости, 18.12.2023
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14:20 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/dveri-1916500466.html
Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам
Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам - РИА Новости, 18.12.2023
Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам
Депутат ГД Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи с тем, что неизвестные залили РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:20
2023-12-18T14:20
происшествия
александр хинштейн
госдума рф
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи с тем, что неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, депутат просит возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль. Сообщение от местной жительницы о том, что входную дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, поступило правоохранителям накануне днем. Как накануне вечером написал в своем Telegram-канале военкор Роман Сапоньков, "сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Журналист добавил, что сейчас находится в зоне СВО, а полиция приехала на вызов в 22.30. "Неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи со случившимся... Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль", - написал Хинштейн. Депутат считает это "прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию".
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происшествия, александр хинштейн, госдума рф, санкт-петербург
Происшествия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Санкт-Петербург
Депутат просит завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам

Хинштейн попросил завести дела против заливших монтажной пеной двери военкорам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДепутат ГД Александр Хинштейн
Депутат ГД Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Депутат ГД Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи с тем, что неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, депутат просит возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль.
Сообщение от местной жительницы о том, что входную дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, поступило правоохранителям накануне днем.
Как накануне вечером написал в своем Telegram-канале военкор Роман Сапоньков, "сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Журналист добавил, что сейчас находится в зоне СВО, а полиция приехала на вызов в 22.30.
«
"Неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Я уже направил обращения к Генпрокурору и к министру внутренних дел в связи со случившимся... Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль", - написал Хинштейн.
Депутат считает это "прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за принципиальную журналистскую позицию".
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