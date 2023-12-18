https://ria.ru/20231218/dtp-1916459403.html

Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти

Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти - РИА Новости, 18.12.2023

Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти

Бригады скорой помощи Уфы доставили в больницы десять детей и одного взрослого, пострадавших при столкновении автобуса с "КамАЗом", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:50

2023-12-18T12:50

2023-12-18T12:53

происшествия

уфа

алексеевка

уфимский район

гибдд мвд рф

камаз (завод)

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УФА, 18 дек - РИА Новости. Бригады скорой помощи Уфы доставили в больницы десять детей и одного взрослого, пострадавших при столкновении автобуса с "КамАЗом", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. Ранее спасатели сообщали, что утром недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали шесть детей и один взрослый. Отмечалось, что детей в возрасте от шести до девяти лет везли на заказном автобусе на экскурсию в карамельную фабрику в посёлок Алексеевский. "В автобусе было 25 человек, из них 11 пострадавших (10 детей и взрослый водитель). Пострадавшие доставлены в городские больницы. На месте происшествия отработали пять бригад скорой медицинской помощи", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава. В ГИБДД по региону уточнили обстоятельства аварии. "По предварительной версии, водитель грузовика остановился для поворота налево. В это время автобус, двигавшийся позади, столкнулся с ним", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале. К проверке инцидента приступила и региональная прокуратура.

https://ria.ru/20231217/delo-1916370263.html

уфа

алексеевка

уфимский район

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происшествия, уфа, алексеевка, уфимский район, гибдд мвд рф, камаз (завод)