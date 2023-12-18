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Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти - РИА Новости, 18.12.2023
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12:50 18.12.2023 (обновлено: 12:53 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/dtp-1916459403.html
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти - РИА Новости, 18.12.2023
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти
Бригады скорой помощи Уфы доставили в больницы десять детей и одного взрослого, пострадавших при столкновении автобуса с "КамАЗом", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:50
2023-12-18T12:53
происшествия
уфа
алексеевка
уфимский район
гибдд мвд рф
камаз (завод)
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Бригады скорой помощи Уфы доставили в больницы десять детей и одного взрослого, пострадавших при столкновении автобуса с "КамАЗом", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. Ранее спасатели сообщали, что утром недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали шесть детей и один взрослый. Отмечалось, что детей в возрасте от шести до девяти лет везли на заказном автобусе на экскурсию в карамельную фабрику в посёлок Алексеевский. "В автобусе было 25 человек, из них 11 пострадавших (10 детей и взрослый водитель). Пострадавшие доставлены в городские больницы. На месте происшествия отработали пять бригад скорой медицинской помощи", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава. В ГИБДД по региону уточнили обстоятельства аварии. "По предварительной версии, водитель грузовика остановился для поворота налево. В это время автобус, двигавшийся позади, столкнулся с ним", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале. К проверке инцидента приступила и региональная прокуратура.
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уфа
алексеевка
уфимский район
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происшествия, уфа, алексеевка, уфимский район, гибдд мвд рф, камаз (завод)
Происшествия, Уфа, Алексеевка, Уфимский район, ГИБДД МВД РФ, КамАЗ (завод)
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Уфой возросло до десяти

Число пострадавших детей в ДТП с автобусом и "КамАЗом" под Уфой возросло до 10

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Бригады скорой помощи Уфы доставили в больницы десять детей и одного взрослого, пострадавших при столкновении автобуса с "КамАЗом", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Ранее спасатели сообщали, что утром недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали шесть детей и один взрослый. Отмечалось, что детей в возрасте от шести до девяти лет везли на заказном автобусе на экскурсию в карамельную фабрику в посёлок Алексеевский.
«
"В автобусе было 25 человек, из них 11 пострадавших (10 детей и взрослый водитель). Пострадавшие доставлены в городские больницы. На месте происшествия отработали пять бригад скорой медицинской помощи", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
В ГИБДД по региону уточнили обстоятельства аварии. "По предварительной версии, водитель грузовика остановился для поворота налево. В это время автобус, двигавшийся позади, столкнулся с ним", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
К проверке инцидента приступила и региональная прокуратура.
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ПроисшествияУфаАлексеевкаУфимский районГИБДД МВД РФКамАЗ (завод)
 
 
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