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В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2023
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09:55 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/dtp-1916405410.html
В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека
В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2023
В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Левокумском округе Ставропольского края, сообщает региональная РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:55
2023-12-18T09:55
происшествия
авто
ставропольский край
нефтекумск
зеленокумск
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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Левокумском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 13.20 мск на 157-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные Воды. "Водитель автомобиля "Лада Гранта" выбрал небезопасную скорость в условиях зимней дороги, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой "Вольво". По инерции легковой автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате с тяжелыми травмами в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля", – информирует ведомство. Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находился 33-летний житель республики Дагестан, признаков опьянения не имел, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html
ставропольский край
нефтекумск
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происшествия, авто, ставропольский край, нефтекумск, зеленокумск
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Нефтекумск, Зеленокумск
В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека

ГАИ: четыре человека пострадали при аварии в Ставропольском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Левокумском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 13.20 мск на 157-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск - ЗеленокумскМинеральные Воды.
«
"Водитель автомобиля "Лада Гранта" выбрал небезопасную скорость в условиях зимней дороги, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой "Вольво". По инерции легковой автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате с тяжелыми травмами в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля", – информирует ведомство.
Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находился 33-летний житель республики Дагестан, признаков опьянения не имел, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Место происшествия, где столкнулись два легковых автомобиля в Кошкинском районе Самарской области. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Самарской области при аварии погибли два человека
16 декабря, 13:29
 
ПроисшествияАвтоСтавропольский крайНефтекумскЗеленокумск
 
 
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