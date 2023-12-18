https://ria.ru/20231218/dtp-1916405410.html

В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека

В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.12.2023

В Ставропольском крае при ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Левокумском округе Ставропольского края, сообщает региональная РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:55

2023-12-18T09:55

2023-12-18T09:55

происшествия

авто

ставропольский край

нефтекумск

зеленокумск

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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Левокумском округе Ставропольского края, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 13.20 мск на 157-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные Воды. "Водитель автомобиля "Лада Гранта" выбрал небезопасную скорость в условиях зимней дороги, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой "Вольво". По инерции легковой автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате с тяжелыми травмами в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля", – информирует ведомство. Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находился 33-летний житель республики Дагестан, признаков опьянения не имел, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html

ставропольский край

нефтекумск

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происшествия, авто, ставропольский край, нефтекумск, зеленокумск