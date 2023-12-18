https://ria.ru/20231218/draka-1916542063.html

Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"

Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода" - РИА Новости, 18.12.2023

Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"

Люблинский суд Москвы за нарушение миграционного законодательства выдворил из России 22 участника конфликта с полицейским у рынка "Садовод", сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:39

2023-12-18T16:39

2023-12-18T20:36

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы за нарушение миграционного законодательства выдворил из России 22 участника конфликта с полицейским у рынка "Садовод", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого нарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. "Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в суде. Еще 51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Ранее суд арестовал водителя, остановка которого и спровоцировала инцидент. Ему предъявлены уголовные обвинения в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Расследование поставил на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин. Рынок "Садовод" - крупнейший вещевой рынок Москвы - расположен на МКАД на юге столицы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.

https://ria.ru/20231205/draka-1913860439.html

https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

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2023

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)