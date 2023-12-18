Рейтинг@Mail.ru
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода" - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 18.12.2023 (обновлено: 20:36 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/draka-1916542063.html
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода" - РИА Новости, 18.12.2023
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"
Люблинский суд Москвы за нарушение миграционного законодательства выдворил из России 22 участника конфликта с полицейским у рынка "Садовод", сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:39
2023-12-18T20:36
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916207690_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_7f0ad86f6cc355e24fffa278af99cc85.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы за нарушение миграционного законодательства выдворил из России 22 участника конфликта с полицейским у рынка "Садовод", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого нарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. "Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в суде. Еще 51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Ранее суд арестовал водителя, остановка которого и спровоцировала инцидент. Ему предъявлены уголовные обвинения в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Расследование поставил на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин. Рынок "Садовод" - крупнейший вещевой рынок Москвы - расположен на МКАД на юге столицы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
https://ria.ru/20231205/draka-1913860439.html
https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916207690_17:0:732:536_1920x0_80_0_0_74bccd9a7fd8612b2c8117d9fcbdaaba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"

Суд в Москве выдворил из России 22 участника драки с полицией у рынка "Садовод"

© СК РФ Место драки на рынке "Садовод" в Москве
Место драки на рынке Садовод в Москве
© СК РФ
Место драки на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы за нарушение миграционного законодательства выдворил из России 22 участника конфликта с полицейским у рынка "Садовод", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки
5 декабря, 13:21
После этого нарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля.
«
"Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в суде.
Еще 51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП).
Ранее суд арестовал водителя, остановка которого и спровоцировала инцидент. Ему предъявлены уголовные обвинения в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Расследование поставил на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин.
Рынок "Садовод" - крупнейший вещевой рынок Москвы - расположен на МКАД на юге столицы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело
17 декабря, 10:01
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала