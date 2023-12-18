https://ria.ru/20231218/dok-1916382068.html
Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов
Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов - РИА Новости, 18.12.2023
Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов
Военно-промышленный холдинг KMZ построил крытый слип-док для проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов до длиной до 30 метров, сообщил РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:10
2023-12-18T03:10
2023-12-18T14:05
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ построил крытый слип-док для проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов до длиной до 30 метров, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Глубина бассейна составляет более трех метров, общая площадь бассейна — более 2000 квадратных метров. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов и ремонте бронетехники. "По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров", — отметил Даниленко. По его словам, необходимость такого дока продиктована актуальностью строительства морских надводных дронов для СВО и обстановочных судов. "В случае строительства судов свыше 20 метров это испытания на кренование, остойчивость, все виды швартовных испытаний, замеры тяговых усилий. В случае маломерных судов и морских дронов это и опрокидывание, и возможность работы безэкипажного катера по программе, на радиоуправлении, отработка маневров в сложной обстановке, возможности изучения и поиска предметов на дне", — сказал Даниленко Ранее глава KMZ сообщил РИА Новости, о завершении строительства первого российского безэкипажного катера и его отправлении на испытания в зону СВО. Подобные беспилотники смогут развивать скорость до 80 километров в час, их запас хода — 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно использовать как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.
https://radiosputnik.ru/20231214/bbkn-1915692903.html
https://ria.ru/20231127/kmz-1912036037.html
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов
Глава KMZ: для испытания надводных дронов и судов построили специальный слип-док
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ построил крытый слип-док для проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов до длиной до 30 метров, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Глубина бассейна составляет более трех метров, общая площадь бассейна — более 2000 квадратных метров. Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов и ремонте бронетехники.
Первый российский безэкипажный катер испытают в зоне СВО
"По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров", — отметил Даниленко.
По его словам, необходимость такого дока продиктована актуальностью строительства морских надводных дронов для СВО и обстановочных судов.
"В случае строительства судов свыше 20 метров это испытания на кренование, остойчивость, все виды швартовных испытаний, замеры тяговых усилий. В случае маломерных судов и морских дронов это и опрокидывание, и возможность работы безэкипажного катера по программе, на радиоуправлении, отработка маневров в сложной обстановке, возможности изучения и поиска предметов на дне", — сказал Даниленко
Ранее глава KMZ сообщил РИА Новости, о завершении строительства первого российского безэкипажного катера и его отправлении на испытания в зону СВО. Подобные беспилотники смогут развивать скорость до 80 километров в час, их запас хода — 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Катер можно использовать как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика