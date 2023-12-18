https://ria.ru/20231218/dnr-1916517956.html

В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали

В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали - РИА Новости, 18.12.2023

В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали

Три мирных жителя погибли и еще 25 получили ранения с 11 по 17 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:18

2023-12-18T15:18

2023-12-18T15:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли и еще 25 получили ранения с 11 по 17 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 декабря погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9109 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 171, среди них 840 детей.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, дарья морозова