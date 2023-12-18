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В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали
В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали - РИА Новости, 18.12.2023
В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали
Три мирных жителя погибли и еще 25 получили ранения с 11 по 17 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:18
2023-12-18T15:18
2023-12-18T15:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли и еще 25 получили ранения с 11 по 17 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 декабря погибли три мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9109 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 171, среди них 840 детей.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
В ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три мирных жителя, 25 пострадали
Морозова: в ДНР из-за действий ВСУ за неделю погибли три жителя, 25 пострадали