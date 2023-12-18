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Более 200 малышей пойдут в новый детсад в Балашихе

Более 200 малышей пойдут в новый детсад в Балашихе - РИА Новости, 18.12.2023

Более 200 малышей пойдут в новый детсад в Балашихе

В городском округе Балашиха Московской области возводят детский сад для 220 малышей, учреждение строят на деньги инвестора, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:11

2023-12-18T16:11

2023-12-18T16:11

новости подмосковья

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В городском округе Балашиха Московской области возводят детский сад для 220 малышей, учреждение строят на деньги инвестора, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. Второй детсад в жилом комплексе "Героев" Балашихи возводит "Главстрой Регионы" в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. В пресс-службе отметили, что общая площадь здания составит свыше трех тысяч квадратных метров и включит в себя один подземный и три наземных этажа. На прилегающей территории планируют обустроить детские и спортивно-развивающие площадки. Кроме того, проектом благоустройства предусмотрены мягкий вид покрытия, озеленение, высадка деревьев и кустарников, а также размещение малых архитектурных форм. В этом же ЖК уже открылся детский сад на 250 мест, еще запланировано возведение школы для 1320 учеников. В пешей доступности находится железнодорожная станция, здесь же осенью открыли еще несколько станций в составе МЦД-4.

https://ria.ru/20231218/sobaki-1916432423.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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балашиха, московская область (подмосковье)