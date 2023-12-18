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Семья Депардье отреагировала на обвинения в домогательствах в адрес актера

Семья Депардье отреагировала на обвинения в домогательствах в адрес актера - РИА Новости, 18.12.2023

Семья Депардье отреагировала на обвинения в домогательствах в адрес актера

Члены семьи обвиняемого в сексуальных домогательствах французского актера Жерара Депардье в открытом письме заявили, что против него ведется "беспрецедентный... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:39

2023-12-18T09:39

2023-12-18T09:48

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Члены семьи обвиняемого в сексуальных домогательствах французского актера Жерара Депардье в открытом письме заявили, что против него ведется "беспрецедентный заговор", который нанес неописуемый ущерб всем его родным, передает агентство Франс Пресс. Ранее телеканал France 2 опубликовал репортаж об актере во время съемок в Северной Корее в 2018 году. Показанные в материале высказывания Депардье в отношении женщин вызвали новую волну критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. "Конечно, нас часто шокируют комментарии Жерара, но наш отец/дедушка/дядя стал объектом беспрецедентного заговора", — приводит агентство отрывок из заявления членов семьи актера, опубликованного во французских СМИ. Комментируя это "ужасающее коллективное безумие", родственники пишут, что наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно "скромный и деликатный человек, даже ханжа", и они могут за это поручиться. Близкие актера также пишут, что даже в обычной жизни он постоянно играет разные роли, что может шокировать чувствительных людей, но не стоит "путать слова с действиями". "Сегодня его критикуют за то, за что поощряли еще вчера, что заставляло многих людей смеяться на съемочных площадках, чтобы разрядить атмосферу... Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно", — заявили родные, утверждая, что обвинения нанесли неописуемый ущерб всей семье Депардье. На прошлой неделе был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Знаменитость подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. В материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который отметит 75-летие в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

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новости шоу-бизнеса, жерар депардье, знаменитости, франция, новости культуры