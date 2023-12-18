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В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского - РИА Новости, 18.12.2023
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21:28 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/delo-1916599883.html
В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского
В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского - РИА Новости, 18.12.2023
В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского
Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города Ликино-Дулево, ударившего сотрудника полиции в лицо, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:28
2023-12-18T21:28
происшествия
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города Ликино-Дулево, ударившего сотрудника полиции в лицо, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. "Следователем следственного отдела по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - ред.)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения около жилого дома в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, "ударил сотрудника правоохранительных органов в область лица". После этого молодой человек попытался скрыться с места, однако был задержан. Уточняется, что на допросе подозреваемый признал вину. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В ведомстве подчеркнули, что за совершение указанного преступления подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), ликино-дулево, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ликино-Дулево, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского

На 19-летнего жителя Подмосковья, ударившего полицейского в лицо, завели дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города Ликино-Дулево, ударившего сотрудника полиции в лицо, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Следователем следственного отдела по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения около жилого дома в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, "ударил сотрудника правоохранительных органов в область лица". После этого молодой человек попытался скрыться с места, однако был задержан.
Уточняется, что на допросе подозреваемый признал вину. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В ведомстве подчеркнули, что за совершение указанного преступления подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ликино-ДулевоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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