https://ria.ru/20231218/delo-1916599883.html

В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского

В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского - РИА Новости, 18.12.2023

В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского

Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города Ликино-Дулево, ударившего сотрудника полиции в лицо, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:28

2023-12-18T21:28

2023-12-18T21:28

происшествия

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города Ликино-Дулево, ударившего сотрудника полиции в лицо, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. "Следователем следственного отдела по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - ред.)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения около жилого дома в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, "ударил сотрудника правоохранительных органов в область лица". После этого молодой человек попытался скрыться с места, однако был задержан. Уточняется, что на допросе подозреваемый признал вину. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В ведомстве подчеркнули, что за совершение указанного преступления подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), ликино-дулево, следственный комитет россии (ск рф), россия