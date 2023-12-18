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Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска

Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска - РИА Новости, 18.12.2023

Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска

Израильские истребители нанесли в воскресенье удар шестью управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях столицы Сирии - Дамаска, ранены двое сирийских... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:07

2023-12-18T22:07

2023-12-18T22:07

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сирия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в воскресенье удар шестью управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях столицы Сирии - Дамаска, ранены двое сирийских военных, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Семнадцатого декабря с 22.02 до 22.09 два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля, действуя со стороны оккупированных Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях города Дамаск", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что дежурными силами ПВО вооруженных сил САР часть управляемых авиационных бомб перехвачена. Кроме того, в результате удара израильской авиации двое сирийских военнослужащих получили ранения.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), сирия, израиль