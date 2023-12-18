https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских - РИА Новости, 18.12.2023
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских
Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:42
2023-12-18T12:42
2023-12-18T14:49
происшествия
россия
новошахтинск
ростовский областной суд
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Николину <...> окончательно шесть лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — сказал судья.Шестого декабря 2022 года в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Им оказался Павел Николин, который, по его словам, состоял в ЧВК "Вагнер". Сам обвиняемый рассказал, что стрелял в полицейских, поскольку не знал, что пересек границу, и принял их за военных ВСУ, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки. Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия в отношении представителя власти, а также незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html
россия
новошахтинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новошахтинск, ростовский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Новошахтинск, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске экс-боец "Вагнера" получил почти 7 лет