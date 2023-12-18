https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html

Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских

Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских - РИА Новости, 18.12.2023

Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских

Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:42

2023-12-18T12:42

2023-12-18T14:49

происшествия

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новошахтинск

ростовский областной суд

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Николину <...> окончательно шесть лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — сказал судья.Шестого декабря 2022 года в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Им оказался Павел Николин, который, по его словам, состоял в ЧВК "Вагнер". Сам обвиняемый рассказал, что стрелял в полицейских, поскольку не знал, что пересек границу, и принял их за военных ВСУ, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки. Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия в отношении представителя власти, а также незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html

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происшествия, россия, новошахтинск, ростовский областной суд, вооруженные силы украины