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Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских - РИА Новости, 18.12.2023
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12:42 18.12.2023 (обновлено: 14:49 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских - РИА Новости, 18.12.2023
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских
Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:42
2023-12-18T14:49
происшествия
россия
новошахтинск
ростовский областной суд
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости. &quot;По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Николину &lt;...&gt; окончательно шесть лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима&quot;, — сказал судья.Шестого декабря 2022 года в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Им оказался Павел Николин, который, по его словам, состоял в ЧВК "Вагнер". Сам обвиняемый рассказал, что стрелял в полицейских, поскольку не знал, что пересек границу, и принял их за военных ВСУ, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки. Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия в отношении представителя власти, а также незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20231214/chvk-1915871257.html
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происшествия, россия, новошахтинск, ростовский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Новошахтинск, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины
Суд дал почти семь лет бывшему бойцу ЧВК "Вагнер", напавшему на полицейских

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске экс-боец "Вагнера" получил почти 7 лет

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, стрелявшего в полицейских в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
«

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Николину <...> окончательно шесть лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — сказал судья.

Шестого декабря 2022 года в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из них, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Им оказался Павел Николин, который, по его словам, состоял в ЧВК "Вагнер".
Сам обвиняемый рассказал, что стрелял в полицейских, поскольку не знал, что пересек границу, и принял их за военных ВСУ, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия в отношении представителя власти, а также незаконном обороте оружия.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат
14 декабря, 17:54
 
ПроисшествияРоссияНовошахтинскРостовский областной судВооруженные силы Украины
 
 
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