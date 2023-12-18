https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916530267.html

Россия выходит на четвертое место по товарообороту с КНР, заявил Чернышенко

Россия выходит на четвертое место по товарообороту с КНР, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.12.2023

Россия выходит на четвертое место по товарообороту с КНР, заявил Чернышенко

Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:10

китай

россия

пекин

дмитрий чернышенко

в мире

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее главное таможенное управление Китая обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь вырос на 26,7% в годовом выражении, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов. Таким образом, установленная главами двух стран цель на год уже достигнута. "Россия выходит сейчас на четвертое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году… планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой", - сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. Он также отметил, что товарооборот Китая со всем миром при этом упал на 5,6%.

https://ria.ru/20231122/dannye-1911062370.html

https://ria.ru/20231130/turizm-1912956987.html

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китай, россия, пекин, дмитрий чернышенко, в мире