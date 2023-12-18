https://ria.ru/20231218/bykov-1916394379.html

Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу

Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу - РИА Новости, 18.12.2023

Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу

Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:51

2023-12-18T08:51

2023-12-18T08:51

происшествия

красноярск

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анатолий быков

красноярский краевой суд

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура. "Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу... Сегодня суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В мае суд в Красноярске признал Быкова виновным к подстрекательствам в 2004 году к покушению на убийство двух предпринимателей. С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора Быкову было назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима. Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20230512/bykov-1871264275.html

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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