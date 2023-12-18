Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу
Суд оставил без изменений приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству
Бизнесмен Анатолий Быков в суде Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура.
"Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу... Сегодня суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
В мае суд в Красноярске признал Быкова виновным к подстрекательствам в 2004 году к покушению на убийство двух предпринимателей. С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора Быкову было назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.