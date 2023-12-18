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Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу - РИА Новости, 18.12.2023
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08:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/bykov-1916394379.html
Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу
Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу - РИА Новости, 18.12.2023
Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу
Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:51
2023-12-18T08:51
происшествия
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура. "Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу... Сегодня суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В мае суд в Красноярске признал Быкова виновным к подстрекательствам в 2004 году к покушению на убийство двух предпринимателей. С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора Быкову было назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима. Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
https://ria.ru/20230512/bykov-1871264275.html
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
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Приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству вступил в силу

Суд оставил без изменений приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкБизнесмен Анатолий Быков в суде Красноярска
Бизнесмен Анатолий Быков в суде Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Бизнесмен Анатолий Быков в суде Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменений приговор бизнесмену Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, сообщает региональная прокуратура.
"Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу... Сегодня суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Предприниматель Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Биография Анатолия Быкова
12 мая, 12:39
В мае суд в Красноярске признал Быкова виновным к подстрекательствам в 2004 году к покушению на убийство двух предпринимателей. С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора Быкову было назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
Предприниматель Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
7 мая 2020, 15:42
 
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