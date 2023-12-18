https://ria.ru/20231218/bucha-1916416346.html

ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России

ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России - РИА Новости, 18.12.2023

ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не комментирует ситуацию со списком предполагаемых погибших жителей в украинском городе Буча,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:37

2023-12-18T10:37

2023-12-18T10:42

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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не комментирует ситуацию со списком предполагаемых погибших жителей в украинском городе Буча, в том числе причину, по которой его до сих пор не предоставили российской стороне, передает корреспондент РИА Новости. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события. Журналистский запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ для генсека организации Хельги Шмид в связи с тем, что российская сторона неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, с тем чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. Пресс-служба ОБСЕ подтвердила получение запроса. В организации сообщили, что вернутся с ответом позже, как только у них появится информация. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, <…> которые поехали туда".

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html

https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, буча, обсе, украина