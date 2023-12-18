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ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 18.12.2023 (обновлено: 10:42 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/bucha-1916416346.html
ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России
ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России - РИА Новости, 18.12.2023
ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не комментирует ситуацию со списком предполагаемых погибших жителей в украинском городе Буча,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:37
2023-12-18T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
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буча
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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не комментирует ситуацию со списком предполагаемых погибших жителей в украинском городе Буча, в том числе причину, по которой его до сих пор не предоставили российской стороне, передает корреспондент РИА Новости. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события. Журналистский запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ для генсека организации Хельги Шмид в связи с тем, что российская сторона неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, с тем чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. Пресс-служба ОБСЕ подтвердила получение запроса. В организации сообщили, что вернутся с ответом позже, как только у них появится информация. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, &lt;…&gt; которые поехали туда".
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html
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в мире, россия, буча, обсе, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Буча, ОБСЕ, Украина
ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России

ОБСЕ пока не сообщила, почему список погибших в Буче не передали России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не комментирует ситуацию со списком предполагаемых погибших жителей в украинском городе Буча, в том числе причину, по которой его до сих пор не предоставили российской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
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Журналистский запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ для генсека организации Хельги Шмид в связи с тем, что российская сторона неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, с тем чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе.
Пресс-служба ОБСЕ подтвердила получение запроса. В организации сообщили, что вернутся с ответом позже, как только у них появится информация.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, <…> которые поехали туда".
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