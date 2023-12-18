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Силуанов призвал развивать финансовое сотрудничество в БРИКС
Силуанов призвал развивать финансовое сотрудничество в БРИКС - РИА Новости, 18.12.2023
Силуанов призвал развивать финансовое сотрудничество в БРИКС
Устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС важно для России, в рамках объединения необходимо больше развивать финансовое... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:13
2023-12-18T12:13
2023-12-18T12:13
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ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС важно для России, в рамках объединения необходимо больше развивать финансовое сотрудничество, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая. "Согласен, что нам необходимо больше развивать финансовое сотрудничество в рамках БРИКС", - заявил Силуанов. Он отметил, что Россия здесь видит возможности "создания и отработки системы расчётов, которые были бы независимы от финансовой инфраструктуры, которая не всегда в полном объеме выполняет те цели, которые созданы для отдельных стран, я имею в виду, в первую очередь для России". "Поэтому устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС для нас важно, и мы считаем, что необходимо такие вопросы отрабатывать, и сегодня мы рассмотрим ряд из них", - добавил он.
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экономика, россия, китай, антон силуанов, брикс, в мире
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов, БРИКС, В мире
Силуанов призвал развивать финансовое сотрудничество в БРИКС
Силуанов: РФ важно устойчивое развитие финансовых отношений и расчетов в БРИКС
ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС важно для России, в рамках объединения необходимо больше развивать финансовое сотрудничество, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР
Лань Фоань в понедельник в Пекине
проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Согласен, что нам необходимо больше развивать финансовое сотрудничество в рамках БРИКС", - заявил Силуанов.
Он отметил, что Россия здесь видит возможности "создания и отработки системы расчётов, которые были бы независимы от финансовой инфраструктуры, которая не всегда в полном объеме выполняет те цели, которые созданы для отдельных стран, я имею в виду, в первую очередь для России".
"Поэтому устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС для нас важно, и мы считаем, что необходимо такие вопросы отрабатывать, и сегодня мы рассмотрим ряд из них", - добавил он.