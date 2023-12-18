Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20
Советник президента Бразилии Аморим заявил, что ждет Путина на саммите G20
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек — РИА Новости. Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, сообщил специальный советник главы латиноамериканской страны Селсу Аморим в интервью порталу UOL.
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"Бразилия хочет присутствия Владимира Путина на саммите G20", — сказал он.
Как отметил политик, без России это мероприятие было бы неполным.
В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По словам главы государства, российский лидер должен сам оценить возможные последствия.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Бразилии в 2024 году. Как заявил Песков, решение о формате участия президента России пока не принято.