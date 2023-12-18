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Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20 - РИА Новости, 18.12.2023
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16:41 18.12.2023 (обновлено: 17:07 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/braziliya-1916542442.html
Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20
Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20 - РИА Новости, 18.12.2023
Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20
2023-12-18T16:41
2023-12-18T17:07
в мире
россия
бразилия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
международный уголовный суд
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек — РИА Новости. Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, сообщил специальный советник главы латиноамериканской страны Селсу Аморим в интервью порталу UOL."Бразилия хочет присутствия Владимира Путина на саммите G20", — сказал он.Как отметил политик, без России это мероприятие было бы неполным. В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По словам главы государства, российский лидер должен сам оценить возможные последствия.Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Бразилии в 2024 году. Как заявил Песков, решение о формате участия президента России пока не принято.
https://ria.ru/20231205/lula-1913838853.html
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в мире, россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, международный уголовный суд
В мире, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Международный уголовный суд
Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20

Советник президента Бразилии Аморим заявил, что ждет Путина на саммите G20

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек — РИА Новости. Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, сообщил специальный советник главы латиноамериканской страны Селсу Аморим в интервью порталу UOL.
«
"Бразилия хочет присутствия Владимира Путина на саммите G20", — сказал он.
Как отметил политик, без России это мероприятие было бы неполным.
В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По словам главы государства, российский лидер должен сам оценить возможные последствия.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Бразилии в 2024 году. Как заявил Песков, решение о формате участия президента России пока не принято.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эксперт рассказал, как Бразилия может пригласить Путина на саммит G20
5 декабря, 11:59
 
В миреРоссияБразилияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаМеждународный уголовный суд
 
 
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