https://ria.ru/20231218/braziliya-1916542442.html

Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20

Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20 - РИА Новости, 18.12.2023

Советник президента Бразилии попросил Путина приехать на саммит G20

2023-12-18T16:41

2023-12-18T16:41

2023-12-18T17:07

в мире

россия

бразилия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

международный уголовный суд

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек — РИА Новости. Бразилия хочет, чтобы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20, сообщил специальный советник главы латиноамериканской страны Селсу Аморим в интервью порталу UOL."Бразилия хочет присутствия Владимира Путина на саммите G20", — сказал он.Как отметил политик, без России это мероприятие было бы неполным. В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По словам главы государства, российский лидер должен сам оценить возможные последствия.Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Бразилии в 2024 году. Как заявил Песков, решение о формате участия президента России пока не принято.

https://ria.ru/20231205/lula-1913838853.html

россия

бразилия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, международный уголовный суд